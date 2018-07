W dolnej części budynku będzie siedziba Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Tęcza, na górze mieszkania

Nowe miejsce w Oławie! Niepełnosprawni ugotują, zarobią i będą wśród ludzi

Oława. To będzie nowość! Za kilkanaście miesięcy w miejscu starych stajni przy ul. 3 Maja powstanie nowoczesne Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjne, prowadzone przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Tęcza”

To nie będzie tylko „Tęcza” ze swoją statutową działalnością na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Od przyszłego roku stowarzyszenie poszerza ofertę o działalność, której na razie nie ma. Niepełnosprawni dorośli, którzy siedzą w domu lub szukają swojego miejsca, będą mogli znaleźć je właśnie tu.

– W tym roku potrzebujemy zbudować przyszły zespół – kadrę i rozpocząć nabór naszych podopiecznych, co jest warunkiem starania się o dofinansowanie – mówi Violetta Piątkowska ze Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Tęcza”. – Teraz koncentrujemy się na rehabilitacji ruchowej dzieci i młodzieży, ale rozwijamy się w kontekście pracy z niepełnosprawnymi dorosłymi. Będziemy mogli ich zrehabilitować i przygotować do pracy.

Prezes „Tęczy” Wiesława Pohoriło mówi o rehabilitacji zawodowej i społecznej, tak bardzo potrzebnej, a której nie ma w powiecie oławskim. Stowarzyszenie w tym roku będzie składało potrzebną dokumentację wniosek o pieniądze do Urzędu Wojewódzkiego Województwa Dolnośląskiego i Urzędu Marszałkowskiego. Procedury trwają długo i są skomplikowane. Przygotowania trwają, roboty jest mnóstwo. W związku z tym stowarzyszenie szuka chętnych do udziału w Warsztatach Terapii Zajęciowej i Zakładu Aktywności Zawodowej.

W Zakładzie Aktywności Zawodowej znajdą miejsce 24 osoby niepełnosprawne – 16 z nich znajdzie pracę w kuchni, a 8 – w sekcji porządkowo-ogrodniczej. Więcej o tym miejscu i informacje, gdzie mają zgłaszać się osoby chętne do pracy – w najnowszym papierowym wydaniu „Powiatowej”. Tekst w całości możesz przeczytać już teraz kupując e-wydanie: https://eprasa.pl/news/gazeta-powiatowa-wiadomo%C5%9Bci-o%C5%82awskie/2018-07-05

Tu powstaną warsztaty i zakład aktywności zawodowej. W górnej części budynku będą mieszkania dwu- i trzypoziomowe. Inwestycję prowadzi TBS Kamienna Góra