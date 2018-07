Jeśli dalej tak będzie, utoniemy w śmieciach

Gmina Oława. Mieszkańcy gminy skarżą się na nowego odbiorcę odpadów komunalnych. Zamiast zabierać śmieci z posesji robi zdjęcia i wysyła do urzędu, bo mieszkańcy źle segregują. – Od kiedy przetarg na wywożenie śmieci wygrała nowa firma, jest problem – pisze w e-mailu do redakcji mieszkanka Jaczkowic.