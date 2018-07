Źródło: https://www.facebook.com/events/633229740375384/

Spotkają się przed budynkiem sądu

Jak informuje czytelniczka dziś (3 lipca) o godzinie 21.00 przed budynkiem oławskiego sądu organizowane jest spotkanie. O co chodzi? – Jeśli zastanawiasz się, czy przyjść pod sąd i pokazać co jest dla Ciebie ważne… Nie zostawiaj swoich spraw do załatwienia innym – mówi Agnieszka Mikołajek, organizatorka wydarzenia. Na facebookowym profilu wydarzenia czytamy: „4 lipca, zgodnie z niekonstytucyjną ustawą o SN rozpocznie się „wycinka” sędziów SN, czyli ich przenoszenie w stan spoczynku. Dlatego dzień wcześniej, 3 lipca, w ostatnich godzinach i minutach przed wejściem w życie PiSowskiego niby-prawa zawalczmy do końca – pokażmy, że jesteśmy, czuwamy, patrzymy na ręce. Że spisane będą czyny i rozmowy. Od wielu miesięcy apelujemy do Komisji Europejskiej – my obywatele i obywatelki Polski, my obywatele i obywatelki Europy. Unia Europejska, której Polska jest członkiem, posiada narzędzia do powstrzymania wycinki sędziów Sądu Najwyższego, takie jakich użyła zatrzymując wycinkę Puszczy Białowieskiej.” Więcej: https://www.facebook.com/events/633229740375384/