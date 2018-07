Przedszkole w Danielowicach już colorlove!

Wiecie co skrywają ściany tego budynku? Tak, to przedszkole! To przecież oczywiste jak 2+2 – powiecie. Dzisiaj owszem, lecz jeszcze kilka tygodni temu, mało kto z nas udzieliłby takiej odpowiedzi. Gdybyśmy mogli cofnąć się w czasie jak bohater kultowego filmu „Powrót do przyszłości”, naszym oczom ukazałby się budynek o urzędowej aparycji, nijak mający się do miejsca, w którym czas spędzają pełne pozytywnej energii maluchy. Efekt, który dziś widzimy to zasługa elewacyjnej metamorfozy – nagrody głównej za zwycięstwo w konkursie ColorLove Przedszkole. ColorLove Przedszkole to inicjatywa mająca na celu wspieranie rozwoju kreatywności najmłodszych poprzez nasycenie kolorami ich najbliższego otoczenia. Projekt zadebiutował w 2015 r., obejmując zasięgiem rejon Trójmiasta i Krakowa. Udział w konkursie przyniósł wówczas zwycięstwo i colorlovą metamorfozę placówkom z Wrząsowic oraz Sychowa. Po sukcesie pierwszej edycji, w 2017 r. akcja zawitała na Dolny Śląsk. Tym razem o zmianę image’u walczyły placówki z Wrocławia i okolicznych powiatów w promieniu 50 km. Zasady pozostały niezmienne. W pierwszym etapie przedszkola zgłaszały swoje kandydatury, a internauci oddając swoje głosy za pośrednictwem oficjalnej strony konkursu wytypowali dziesiątkę finalistów, spośród których Jury wybrało ostatecznego zwycięzcę – Przedszkole Publiczne w Danielowicach (powiat oławski). Po kilku miesiącach prac nad projektem i przygotowań do jego realizacji, w końcu przyszedł czas, by nadać mu realnych kształtów. Tym zajęła się już specjalnie powołana do tego zadania ekipa remontowa. Dziś jest już po wszystkim. Budynek, pierwotnie przywołujący skojarzenia z urzędem, w końcu wygląda adekwatnie do funkcji jaką pełni, a jego elewacja jest równie radosna jak przedszkolaki, które na co dzień spędzają w nim swój czas, bawiąc się, ucząc i poznając świat. Patrząc na efekt metamorfozy, śmiało można mówić o wspólnym sukcesie, który ma wielu ojców – w pozytywnym znaczeniu tego sformułowania. Tak naprawdę zasługi można przypisać każdemu, kto w jakikolwiek sposób był zaangażowany w colorlovą akcję – od dyrekcji, pracowników przedszkola, jego podopiecznych, ich rodziców przez lokalne społeczności aż po architekta i wykonawcę.