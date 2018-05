Trwa budowa parkingu, jest dofinansowanie

Przesiadka na kolej

Wicemarszałek województwa dolnośląskiego Jerzy Michalak i burmistrz Oławy Tomasz Frischmann podpisali 30 kwietnia umowę o dofinansowaniu budowy parkingu przesiadkowego „Park& Ride” przy ul. Różanej

– Dzisiaj jest ważny dzień dla naszego miasta – mówił burmistrz Tomasz Frischmann podczas spotkania w Sali Rajców ratusza. – Podpisujemy umowę na dofinansowanie zadania, które już jest realizowane. Jest ono niezwykle ważne, ponieważ stawiamy na rozwój transportu aglomeracyjnego. Żeby mógł on funkcjonować prawidłowo, niezbędne są parkingi, które pozwolą się przesiąść się z samochodów do pociągów.

Wicemarszałek Jerzy Michalak podkreślał, że władze Oławy konsekwentnie dbają o kolejowe połączenia z Wrocławiem. Wcześniej podpisano umowę o dodatkowych kursach pociągów,

Prace na parkingu trwają, mają zakończyć się do końca tego roku. Powstanie ponad 100 miejsc postojowych oraz miejsca do parkowania rowerów. Będzie to także węzeł komunikacyjny – powstanie zatoka autobusowa wraz z peronem i wiatami przystankowymi oraz ciąg pieszo-rowerowy łączący parking z dworcem kolejowym. Teren ma być oświetlony i monitorowany. Całkowita wartość tego zadania to 2.362.215 zł, w tym dofinansowanie: 2.007.883 zł (85%)

(MON)

