V Polski Rajd Ekologiczny zawitał do Oławy

– Tegoroczna edycja organizowana jest w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę i 220. rocznicę urodzin Adama Mickiewicza – informuje pułkownik Struś. – Uczestnicy złożą hołd poległym żołnierzom m.in. przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie i w Kuropatach k. Mińska, natomiast twórcy odzyskania niepodległości przez Polskę marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu m.in. na Placu Piłsudskiego w Warszawie, a wieszczowi narodowemu w Zaosiu k. Nowogródka, czyli w miejscu jego narodzenia.

Zgodnie z programem ramowym rajdu w sobotę 28 kwietnia uczestnicy rajdu dotarli do Oławy, by pod Pomnikiem Losów Ojczyzny złożyć kwiaty i zapalić znicze.

Wydział Mechaniczno-Energetyczny Politechniki Wrocławskiej przy współpracy Instytutu Transportu Samochodowego i Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH zorganizował przedsięwzięcie pod nazwą V Polski Rajd Ekologiczny z Konferencją Naukową „Vehicles of the Future”. – Przedsięwzięcie to postanowił objąć patronatem honorowym prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, a patronuje mu rektor Politechniki Wrocławskiej prof. Cezary Madryas – mówi płk dr hab. inż. Mieczysław Struś, prof. PWr., komandor rajdu. – Myślą przewodnią V Rajdokonferencji jest synteza publicznej prezentacji efektów pracy studentów, hobbystów i doświadczonych naukowców oraz kształtowania postaw patriotycznych. Realizowane jest to w formie pokazu alternatywnych konstrukcji pojazdów z zastosowaniem biopaliw na wrocławskim Rynku, klasycznej konferencji naukowej k. Mińska na Białorusi oraz rajdu pojazdów użytkowych (motocykle i samochody) zasilanych biopaliwami na trasie: Wrocław – Oława – Namysłów – Mińsk – Warszawa.

Uczestnikami konferencji są przede wszystkim młodzi naukowcy, studenci i doktoranci, którzy swoją działalność naukową koncentrują wokół zagadnień związanych z konstrukcją i energetyką pojazdów, w tym „pojazdów przyszłości”. Motto tegorocznej Rajdokonferencji to „Kocham Polskę i Ty ją kochaj”, a hasło: „Stulecie odzyskania niepodległości wyzwaniem obrony i rozkwitu Rzeczypospolitej”.

fot. Jacek Polasz

