Czy tu stanie pomnik? Trwają rozmowy

Zarząd Powiatu przygotował projekt uchwały w sprawie pomnika na 100-lecie odzyskania niepodległości Polski. Za kilka tygodni mają ją rozpatrywać radni.

Pierwszy raz starosta Zdzisław Brezdeń ogłosił swój pomysł rok temu 11 listopada podczas obchodów 99-rocznicy odzyskania niepodległości: – Gdy podróżujemy po Polsce centralnej czy wschodniej, często napotykamy ślady historii, bardzo wiele z nich odnosi się do tej chwili sprzed niemal stu lat, gdy wróciliśmy na mapę Europy i świata. To są miejsca, które łączą i dają poczucie ciągłości i wspólnoty. Myślę, że nadszedł czas, aby na naszej ziemi powstał widoczny znak, że i my mieszkańcy ziemi oławskiej włączyliśmy się w tę sztafetę pokoleń, której na imię Polska. Proponuję i zachęcam, aby w roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości w Oławie został wzniesiony i odsłonięty pomnik poświęcony tej wielkiej rocznicy. Zapraszam wszystkich do wsparcia tej inicjatywy. Mam głębokie przeświadczenie, że 11 listopada przyszłego roku przy dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego, spotkamy się przy tym nowym pomniku.

Brezdeń nie wycofał się z chęci budowy pomnika, rozpoczęto rozmowy. Przygotowano projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia woli budowy pomnika upamiętniającego odzyskanie przez Polskę niepodległości. Projektem zajmą się radni.

– Niewiele na razie wiemy – mówił na kwietniowej sesji Rady Powiatu radny Przemysław Pawłowicz (PO). – Czy Zarząd ma jakieś kalendarium, które chce realizować? Jest sporo czynności do wykonania.

Starosta mówił, że Zarząd Powiatu jest wstępnie przygotowany, a uchwała w tej sprawie będzie przedstawiona na następnej sesji. Komisje stałe RP odniosły się pozytywnie do tej inicjatywy: – Mam nadzieję, że na następnej sesji projekt uchwały zostanie zatwierdzony. To nie jest nowość, rozmawiamy od jakiegoś czasu na ten temat, także z burmistrzem Oławy.

Z procedurami trzeba się spieszyć, aby według planów starosty zdążyć do listopada. Pod uwagę przy lokalizacji pomnika powiat bierze trójkątną działką o powierzchni 1975 m kw., znajdującą się między ulicami 1 Maja a Spacerową. Jest częścią drogi powiatowej, ale Spacerowa to droga miejska. W tym miejscu stał dawniej pomnik generała Karola Świerczewskiego.

