Targowisko instrumentów – niezwykła impreza z klimatem

Tak wiemy, zaraz ktoś napisze, że to nie ma nic wspólnego z naszym powiatem i niepotrzebnie to publikujemy. Otóż na pewno ma i to dużo wspólnego. U nas jest wielu pasjonatów, szaleńczo zakochanych w muzyce i instrumentach. Pasjonatów gotowych przebyć wiele kilometrów, aby dotknąć i doświadczyć czegoś niezwykłego, łaknących nowych pomysłów i inspiracji. To specjalnie dla nich.

28 kwietnia warto wybrać się do Warszawy na VIII TARGOWISKO INSTRUMENTÓW – to nie tylko niezwykły i magiczny klimat, to przede wszystkim utalentowani ludzie i piękne brzmienia.