Pytania radnych będą w sieci

Oława. Mieszkańcy będą mogli przeczytać na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Biuletynie Informacji Publicznej interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi burmistrza

Wniosek o publikację w sieci złożyła na marcowej sesji Rady Miejskiej jej przewodnicząca Magdalena Ziółkowska. Oprócz interpelacji i zapytań, które radni składają do burmistrza, w BIP miałyby być także odpowiedzi od władz miasta. Zdaniem Ziółkowskiej, która składa dużo interpelacji (ostatnio np. w sprawie komunikacji miejskiej), są one formą kontroli pracy urzędników oraz kontaktu z mieszkańcami. Jest to także dobre rozwiązanie dla oławian, którzy mogliby zobaczyć jak pracują radni i urząd – mówiła Ziółkowska.