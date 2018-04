Rowerem wzdłuż Odry

Samorząd województwa dolnośląskiego rusza z realizacją flagowego projektu budowy Odrzańskiej Trasy Rowerowej. Blisko tysiąckilometrowa droga biegnąca wzdłuż rzeki Odry będzie przebiegała przez obszar 5 województw Polski Zachodniej. 20 kwietnia, podczas Rowerowego Forum Metropolitalnego we Wrocławiu podpisano porozumienie dotyczące współpracy między regionami przy realizacji projektu „Blue Velo – Odrzańska Trasa Rowerowa”. List intencyjny podpisano pomiędzy 5 województwami: (śląskim, opolskim, dolnośląskim, lubuskim i zachodniopomorskim)

Koncepcja tzw. Odrzańskiej Trasy Rowerowej na terenie województwa dolnośląskiego zakłada budowę niemal 400-kilometrowej trasy przebiegającej po obu stronach Odry przez teren 25 gmin. Pomyślana jako magistrala, do której będą mogły „wpinać się” kolejne odcinki budowanych tras, ma łączyć i rozszerzać sieć ścieżek na całym Dolnym Śląsku. Realizacja takiego projektu będzie wymagać ogromnego finansowania i współpracy wszystkich leżących wzdłuż Odry samorządów. W zamyśle jest, żeby trasa biegła wzdłuż całego biegu rzeki, aż po ujście do morza. Realizacja projektu odbędzie się w czterech etapach. − Potrafię sobie wyobrazić, że ścieżki rowerowe, które dzisiaj biegną np. po wałach wzdłuż Odry i jej kanałów we Wrocławiu, będą łączyć kolejne nadodrzańskie miasta. Stworzyliśmy już odpowiednią koncepcję projektu, którą opracowali fachowcy z Instytutu Rozwoju Terytorialnego. Realizacja tak dużego przedsięwzięcia będzie przebiegała etapami i na pewno będzie wymagała dużo czasu, ale wierzę, że efekt będzie spektakularny – przekonuje Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego.

Projekt „Blue Velo – Odrzańska Trasa Rowerowa” polega nie tylko na stworzeniu długodystansowej trasy rowerowej biegnącej wzdłuż rzeki Odry, przez obszar 5 województw, ale także będzie integrował się z niemieckim systemem tras rowerowych, m.in. Oder-Neisse Radweg oraz siecią EuroVelo. „Blue Velo” ma być jednym z flagowych produktów makroregionu Polski Zachodniej. Dzięki niemu ma szansę powstać europejska Velostrada. − Chcemy zachęcić ludzi do korzystania z roweru na co dzień, nie tylko w celach turystycznych i rekreacyjnych. Rower na krótkich dystansach jest najszybszym i niezawodnym środkiem transportu. Wiele regionów europejskich udowodniło, że może on pełnić ważna rolę transportowo-ekonomiczną, a województwo dolnośląskie ma ku temu szczególne uwarunkowania – wyjaśnia Jerzy Michalak, członek zarządu województwa.

