Parkowanie w parku – temat wraca. Jest też propozycja od czytelnika dla władz miasta

Oto kolejny mail w tej sprawie:

– Przesyłam zdjęcia z naszego parku, który powoli staje się atrakcyjnym parkingiem w Oławie, nie dość że darmowym, to jeszcze pośród zieleni, co może być ewenementem w skali światowej. Proponuję, żeby miasto dało nagrodę dla

kierowcy, który pierwszy zaparkuje najbliżej stawu, może to zachęci innych? – pisze mieszkaniec.

Przypominamy, że problem jest znany od lat. Dobra wiadomość jest taka, że we wrześniu 2018 zakończy się budowa parkingu przy ulicy Różanej. Zmieści się tam 100 samochodów, będą też stojaki na rowery i wiaty przystankowe. Jeżeli niektórzy wciąż będą chcieli zostawiać samochody w parku, będzie taka możliwość, ale na drodze asfaltowej a nie w pasie zieleni. Planowany jest bowiem remont zniszczonej drogi od Spacerowej do mostu na rzece Oława (będzie wyasfaltowana). W tym projekcie są uwzględnione dodatkowe miejsca do parkowania i będą one wyraźnie wyznaczone.

