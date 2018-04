Krajobraz po zbrodni

*

W najnowszym numerze gazety (E-wydanie DOSTĘPNE TUTAJ) przypominamy pierwsze miesiące tego głośnego śledztwa. Piszemy m.in. o świadku incognito, którego dane miały być chronione, a do którego już nazajutrz po złożeniu zeznań przyjechali niebieskim polonezem dziwni panowie… Kobiecie powiedzieli, że ich koledzy proszą, aby z nimi pojechała. Świadek była przekonana, że ma to jakiś związek z jej ochroną, bo przecież jest świadkiem incognito. W trakcie jazdy – jak potem relacjonowała – została skuta kajdankami i wywieziona do Jelcza-Laskowic w okolice toru prób jazd samochodowych. Tam jeden z mężczyzn usiłował ją zgwałcić, zdzierając z niej ubranie, ale został przez drugiego powstrzymany. Potem obaj straszyli świadka, że jeśli nie będzie posłuszna, to skończy na torach. – Spierd…j, ty suko, to dopiero początek – miała usłyszeć kobieta, gdy wyrzucili ją z samochodu niedaleko jej domu…

Kategoria artykułu: Ważne

reklama