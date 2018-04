reklama

Wybrany zarządca cmentarzy

Oława. Zarządzający miejskimi cmentarzami nie zmienił się, ale zmieniła się cena. Jest wyższa niż w ubiegłym roku



Burmistrz Tomasz Frischmann poinformował na sesji Rady Miejskiej, że poprzez zapytanie ofertowe wyłoniono podmiot, który będzie zajmował się oławskimi nekropoliami. Najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Usług Pogrzebowych Stanisława Jaśnikowskiego. Jest to 8 tys. zł miesięcznie. Umowę zawarto na okres dwunastu miesięcy – do 28 lutego 2019.

Wątpliwości co do ceny miał radny Józef Urbańczyk (PiS): – Ostatnio było 6 tys. zł. Czy to dobrze, że cena wzrosła teraz o jedną trzecią, o 2 tys. zł? Czy ktoś jeszcze złożył oferty i za jaką kwotę?

Bogusław Jazienicki, naczelnik wydziału gospodarki komunalnej tłumaczył, że zarządca będzie robił to, co dotychczas, a wzrost ceny jest spowodowany rosnącymi kosztami utrzymania obiektu: – W pewnym monecie cena musi wzrosnąć.

Jazienicki mówił, że złożono jeszcze dwie oferty na 10 i 12 tys. zł miesięcznie.

(MON)

