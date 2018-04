Chętnie uczestniczymy w odświętnych nabożeństwach - tu plenerowa droga krzyżowa w Marcinkowicach

Nasza wiara w teorii i w praktyce

33,9% wiernych z naszego powiatu na niedzielnych mszach świętych to o 14,4% mniej 10 lat temu. Liczba przyjmujących komunię utrzymuje się na podobnym poziomie

Wielkanoc wielu z nas obchodziło w rodzinnym gronie, przy świątecznym stole, ale dla każdego katolika centralnym punktem świąt powinna być msza, najlepiej z przyjęciem komunii świętej. O tym mówią przykazania kościelne: – W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we mszy świętej (…). Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć komunię świętą.

Co roku we wszystkich polskich kościołach odbywa się liczenie wiernych. Dominicantes – czyli tych uczestniczących w niedzielnej mszy, oraz communicantes – przystępujących do komunii święte.

