PATRIOTY na podwoziach JELCZA

28 marca, Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podpisał umowę na przeciwlotnicze i przeciwrakietowe zestawy rakietowe średniego zasięgu systemu WISŁA

– Nad Wisłą jest bezpiecznie dzięki temu, że dziś podpisujemy umowę, która spowoduje dostarczenie do Polski nowoczesnego systemu. Dołączamy do elitarnego grona państw posiadających skuteczną obronę, posiadających broń, która zapewnia bezpieczeństwo – zaznaczył Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podczas uroczystego podpisania umowy na realizację I etapu programu „WISŁA”.

Szef MON podał wartość kontraktu na system „WISŁA” – etap I.

Polska za system PATRIOT razem z systemem zarządzania polem walki zapłaci 4 miliardy 750 milionów dolarów. – To dobra cena. Niezwłocznie przystąpimy do II fazy negocjacji – stwierdził minister. Umowa na elementy systemu „WISŁA” to olbrzymie osiągnięcie polskich negocjatorów. Początkowa cena jaką nam zaproponowano to 10,5 mld dolarów.

W ramach tej wartości zawartych zostanie łącznie 10 umów: 5 umów z rządem USA (umowa główna dostawy, dwie umowy szkoleniowe, umowa na sprzęt kryptograficzny oraz umowa na elementy systemu LINK-16) oraz 5 umów krajowych (umowa na pojazdy JELCZ, umowa na Mobilne Węzły Łączności, umowa na pojazdy do transportu rakiet, umowa na kabiny F-OPS, umowa na kabiny C-OPS, E-OPS).

Więcej o umowie podpisanej na pojazdy JELCZ napiszemy w papierowym wydaniu „Powiatowej”.

