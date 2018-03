Państwo Zawiertowie każdego roku biorą udział w jarmarku. Własnoręcznie przygotowują wyjątkowe pisanki i ażurowe wydmuszki

reklama

Jarmark rozpoczęty! Trzy dni w świątecznym klimacie. ZDJĘCIA

W Rynku jest kilkadziesiąt stoisk, na których kupimy wielkanocne ozdoby, ciasta, wędliny, oraz inne produkty lokalne.

Jarmark to nie tylko zakupy. W sobotę i niedzielę będą konkursy. 24 marca komisja konkursowa wybierze najsmaczniejszego mazurka wielkanocnego i najlepszą domową nalewkę wiosenną. Aby wziąć udział w rywalizacji, należy do godziny 13.00 dostarczyć konkursowy produkt do namiotu organizatora, który znajdować się będzie na oławskim Rynku. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników o godzinie 15.00.

W trzecim dniu jarmarku 25 marca wybrana zostanie najładniejsza palma wielkanocna. Do godziny 13.00 należy dostarczyć konkursową palmę do namiotu organizatora. Ogłoszenie wyników zaplanowano na godzinę 14.00.

Organizatorzy zachęcają również dzieci do udziału w grze.

Co trzeba zrobić, by wziąć w niej udział? W sobotę 24 marca, o godzinie 10.00 wraz z opiekunem pojawić się w namiocie organizatora i pobrać mapę. W grze bierze udział pierwszych 50 dzieci.

Na czym polega? Należy znaleźć w terenie wyznaczone na mapce miejsca, gdzie będą stali wolontariusze. Wolontariusze będą zadawać zagadki o tematyce świątecznej. Za każdą prawidłową odpowiedź uczestnik otrzyma jeden atrybut. Trzeba odnaleźć w terenie pięciu wolontariuszy, odpowiedzieć na pytania i zebrać wszystkie pięć atrybutów wielkanocnych. Z tymi atrybutami należy pojawić się w namiocie organizatora i odebrać nagrody. Zapraszamy do zabawy!

Organizatorem wydarzenia są trzy samorządy miasto Oława, gmina Oława i gmina Domaniów. O godzinie 14.00 wójtowie i burmistrz oficjalnie rozpoczęli jarmark

Fot. Agnieszka Herba

Kategoria artykułu: Galeria