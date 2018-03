Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Agnieszka Herba

Pieniądze na remonty lokalnych dróg

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak poinformował podczas konferencji prasowej o dodatkowych pieniądzach na remonty i modernizacje lokalnych dróg na Dolnym Śląsku.

Rząd przeznaczy łącznie na te cele 1,3 mld zł, to jest o 500 mln zł więcej niż do tej pory było zaplanowane w budżecie. Dzięki tym decyzjom województwa dostaną realne wsparcie na inwestycje w drogi lokalne.

Na Dolny Śląsk trafi dodatkowo ponad 29 mln złotych.

Beneficjenci: gminy, w tym miasta na prawach powiatu oraz powiaty

Budżet wojewody: Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej 46 mln zł plus Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej 29 mln zł, razem: 75 mln zł na lokalne drogi na Dolnym Śląsku!

Forma wsparcia: dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu państwa

Maksymalna kwota wsparcia z dotacji celowej budżetu państwa na jedno zadanie: 5 mln zł

Maksymalna liczba zadań jednej gminy możliwych do objęcia wsparciem: 1

Maksymalna liczba zadań jednego miasta na prawach powiatu lub powiatu możliwych do objęcia wsparciem: 2

Harmonogram:

do 15 kwietnia 2018: Nabór wniosków o dofinansowanie zadań przez Wojewodę

do 15 maja 2018: Wojewoda przekazuje do MIiR listę zadań zakwalifikowanych wstępnie do dofinansowania wraz z informacją o zakresie realizacji przez poszczególne zadania wskaźników wraz z wnioskiem o wydanie opinii w trybie art. 20a uzppr

do 31 maja 2018: MIiR wydaje opinię o zasadności finansowania w trybie art. 20a uzppr

po 31 maja 2018: Wojewoda dokonuje ostatecznego podziału zadań na podstawowe (do kwoty na województwo) oraz rezerwowe Wojewoda występuje do MF z wnioskiem o uruchomienie rezerwy celowej. Po otrzymaniu decyzji o uruchomieniu środków Wojewoda podpisuje umowy dotacji celowej

do 28 lutego 2019: Wojewoda sporządza i przekazuje MIiR zbiorcze zestawienie wykorzystania dotacji celowych w województwie

do 31 marca 2019: Wojewoda sporządza i przekazuje MIiR sprawozdanie z realizacji Programu w województwie

Pod linkiem prezentacja zawierająca szczegółowy opis Programu i procedur.Prezentacja_dofinansowanie w ramach wsparcia lokalnej infrastruktury dro…

Kategoria artykułu: Ważne