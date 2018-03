reklama

22 marca Światowy Dzień Wody – #Dajznakwodny dla Somalii!

Ciężko sobie wyobrazić, że pewnego dnia w naszym kranie zabraknie wody. To natomiast codzienny problem aż 4 400 000 Somalijczyków. 22 marca w Światowy Dzień Wody rusza akcja #Dajznakwodny, dzięki której każdy może pomóc – zmieniając na znak poparcia swoje zdjęcie profilowe na Facebooku oraz wspierając PAH w jej działaniach w Somalii.

Już drugi rok z rzędu Polacy połączą swoje siły, by zmienić ciężką sytuację w Somalii, na której skupia się tegoroczna edycja akcji #Dajznakwodny. W tym kraju aż 45% populacji ma ograniczony dostęp do czystej wody, a pomocy w sektorze wodnym potrzebuje w sumie aż 4,4 mln mieszkańców Somalii.

#DAJZNAKWODNY

Na Starym Kontynencie, w krajach rozwiniętych nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie życia bez bieżącej wody. Nie potrafimy wyobrazić sobie już nawet codzienności bez internetu, czy mediów, co pokazuje jak dalekie są dla nas problemy Somalii. Ogólnopolska akcja społeczna #Dajznakwodny, dzięki social mediom ma trafić do Polaków, by przybliżyć im problem

i zaangażować w pomoc.

„Chcemy wykorzystać potencjał wiralowy mediów społecznościowych, aby dotrzeć z problemem dostępu do czystej wody i godnych warunków higienicznych do jak największej liczby Polaków. Posłuży temu aplikacja Facebooka, która umożliwia nałożenie na zdjęcia profilowe znaku wodnego. Brak dostępu do zdjęcia to tylko symbol, ale mamy nadzieję, że będzie wymownym znakiem poparcia dla naszej akcji” -mówi Jakub Belina-Brzozowski z PAH.

Tym sposobem internauci będą mogli wyrazić swoją solidarność z mieszkańcami regionów pozbawionych dostępu do czystej wody i przyczynić się do szerokiego nagłośnienia problemu. Aplikacja do zmiany zdjęcia będzie dostępna od 22 marca na profilu Polskiej Akcji Humanitarnej na Facebooku oraz na profilu współorganizatora, Agencji 4Frame. Dodatkowo można wesprzeć finansowo działania PAH w Somalii przekazując datek poprzez Facebook, online na www.pah.org.pl/wplac lub dokonując przelewu tradycyjnego na konto PAH z dopiskiem „Daj Znak Wodny”.

Somalia – kraj nr 1 na świecie zagrożony kryzysem humanitarnym

Według szacunków ONZ, ponad 10% ludzi na świecie nie ma dostępu do czystej wody. Wpływa to niemal na każdy aspekt ich życia – uniemożliwia produkcję żywności, zachowanie zdrowia, możliwość rozwoju. Tysiące kobiet i dzieci rezygnuje z podjęcia pracy lub nauki,

by zaopatrzyć swoje rodziny w wodę ze studni. Jak co roku Polska Akcja Humanitarna przypomina o tych problemach i pokazuje, jak można im zaradzić.

Ponad 844 milionów ludzi na świecie nie ma dostępu do czystej wody pitnej a 2,3 miliarda osób nie ma możliwości korzystania z toalety. Brak czystej wody i bezpiecznych warunków sanitarnych prowadzi do wielu groźnych chorób, każdego roku z ich powodu umiera około 1,5 miliona ludzi.

W Afryce kobiety i dzieci pokonują dziennie średnio 6 km, by dotrzeć do najbliższego źródła wody. Wielogodzinne marsze uniemożliwiają im podejmowanie nauki czy pracy. Bez przyniesionej wody ich rodziny nie mogłyby jednak gotować ani zadbać o zdrowie.

Polska Akcja Humanitarna pracuje w Somalii od 2011 roku. W swoich działaniach skupia się przede wszystkim na zapewnieniu mieszkańcom dostępu do bezpiecznej wody i warunków sanitarnych.

W ciągu ostatnich siedmiu lat PAH dotarła z pomocą do 500 tysięcy mieszkańców Somalii. W tym czasie wybudowała i wyremontowała niemal 80 studni i kiosków wodnych oraz ponad 500 latryn

i sanitariatów.

Możesz wesprzeć działania wodne PAH:

przelewem: Alior Bank S.A. 02 2490 0005 0000 4600 8316 8772 – dopisek „Daj Znak Wodny”

poprzez stronę internetową: www.pah.org.pl/wplac/ – cel wpłaty: dostęp do wody i toalet

dołączając do klubu PAH SOS: www.pah.org.pl/klub-pah-sos/ i wspierając PAH comiesięczną darowizną

dołącz do akcji #dajznakwodny – wejdź na profil Polskiej Akcji Humanitarnej na Facebooku i zmień swoje zdjęcie profilowe oraz przekaż datek

