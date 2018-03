Jerzy Kamiński i Kamil Tysa

Znów wśród najlepszych! Mamy nominację i nagrodę!

To ogromne wyróżnienie dla naszej redakcji! Po raz kolejny zostaliśmy docenieni w najważniejszym konkursie dla dziennikarzy gazet lokalnych „SGL Local PRESS”. Uroczysta gala odbyła się 15 marca w warszawskim Zamku Królewskim. Poprowadzili ją Mariusz Szczygieł i Grażyna Kaim

W kategorii „wywiad i inne gatunki publicystyczne” (do konkursu zgłoszono 106 prac) nominację odebrał Kamil Tysa za rozmowę z Krzesimirem Dębskim – „Obiecywał, że ustali, gdzie pochowano moich dziadków. A tak naprawdę miał ich krew na rękach”. Publikowaliśmy ją w grudniu 2017. Wciąż można ją przeczytać w e-wydaniu: TUTAJ

Nagrodę główną przyznano naszej redakcji w kategorii „akcja społeczna lub interwencyjna”. Statuetkę odebrał Jerzy Kamiński, który jest pomysłodawcą akcji „Twój kogut w herbie? Zgłoś go!”. Prowadziliśmy ją w 2017 roku przez kilka miesięcy na łamach „Powiatowej”.

– Wybory żywego koguta, który ma być wzorcem miejskiego herbu, zorganizowaliśmy pierwszy raz jakieś 20 lat temu, ale wtedy nigdzie tego nie zgłaszaliśmy – mówił podczas uroczystej gali redaktor naczelny. – Znam wszystkie kurniki w promieniu 20 kilometrów od Oławy. Koguty mają osobowości i nazywają się różnie w zależności od tych osobowości, jest m.in. Casanova, Tuptuś, Bolek. To jest rodzaj zabawy, ale tam jest drugie dno, bo my w ten sposób integrujemy ludzi wobec czegoś, co jest lokalne. W tym przypadku jest to nasza historia, jest to herb, który jest ponad 600 lat związany z miastem, o czym nie wszyscy jeszcze wiedzą. Ta akcja ma integrować mieszkańców wobec historii, kogut jest tu tylko pretekstem. Opowiadamy o ludziach, mieszkańcach, naszych czytelnikach…

