Wydano ostrzeżenie! Uważajcie na drogach!

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie, które obowiązuje od 16 marca od godziny 13.00 do 17 marca do godz. 1.00

W tej chwili (godzina 12.30) pada deszcz ze śniegiem, za kilka godzin mokra nawierzchnia zamieni się w lód. Szczególnie powinni uważać kierowcy!

Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej od 5 cm do 10 cm, miejscami do 15 cm. Wiatr o średniej prędkości od 20 km/h do 25 km/h, z porywami do 55 km/h, z północnego-wschodu, powodować będzie zawieje śnieżne. Wieczorem spadek temperatury poniżej 0°C spowoduje zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna w nocy od -7°C do -5°C, przy gruncie od -9°C do -7°C. Ujemna temperatura powietrza utrzymywać się będzie przez kolejne dni.

Prawdopodobieństwo: 90% (Intensywne opady śniegu), 85% (Zawieje/zamiecie śnieżne), 85% (Oblodzenie)

Źródło IMGW we Wrocławiu

