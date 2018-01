reklama

Orkiestra już w ten weekend. No to gramy!

Przez 25 lat Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy wsparła polską medycynę sumą ponad 825 mln złotych. Przed nami 26. finał, w którym wolontariusze będą kwestować dla wyrównania szans w leczeniu noworodków

Neonatologia była celem finałów WOŚP już siedmiokrotnie. Dzięki Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy na wszystkie oddziały noworodkowe w Polsce trafiły 3 844 urządzenia medyczne za łączną kwotę prawie 122 mln zł. Rodzice najmniejszych pacjentów mogą dziś liczyć na gotowość do pracy 1160 inkubatorów, 367 stanowisk do resuscytacji noworodków czy 344 kardiomonitorów.

W większości oddziałów neonatologicznych sprzęt od Orkiestry stanowi podstawę nowoczesnego wyposażenia. Orkiestra prowadzi też ogólnopolskie programy medyczne, których celem jest wsparcie zdrowotne noworodków.

Po raz ostatni ta dziedzina medycyna była kompleksowo wspierana przez fundację w 2013 roku. Od tego czasu minęło już 5 lat, a to w świecie medycyny długi czas. Na całym świecie nastąpił znaczący rozwój nowoczesnych technik leczenia oraz opieki nad noworodkami i wcześniakami, a w Polsce nałożył się na to dodatkowo proces zmian systemowych w organizacji ochrony zdrowia. Spowodowało to gwałtowny wzrost potrzeb zgłaszanych przez szpitale.

Dwa dni w J-L

Nasz powiat rokrocznie wspiera WOŚP. Nie inaczej będzie i tym razem. Szefem sztabu w Jelczu-Laskowicach jest Daniel Iwański, ratownik, strażak-ochotnik, od wielu lat związany z fundacją jako członek Pokojowego Patrolu. Za organizację imprez towarzyszących odpowiada Miejsko-Gminne Centrum Kultury. Na ulicach gminy będzie kwestować kilkudziesięciu wolontariuszy.

Odkąd w mieście funkcjonuje Centrum Sportu i Rekreacji, to właśnie tam odbywa się finał. Już w sobotę wolontariuszy z puszkami będzie można spotkać podczas rozgrywanych na hali meczów. O 11:00 KS Acana Orzeł Futsal Jelcz-Laskowice II podejmie drużynę KS Polkowice. O 15:00 drugoligowa Olavia Oława zmierzy się z ekipą Orła Międzyrzecz. O 18:00 TS Faurecia Volley Jelcz-Laskowice spróbuje pokonać AKS Strzegom. Podczas tego spotkania zlicytowana zostanie koszulka „Volleya”. Dochód z licytacji trafi oczywiście na konto WOŚP.

Na fot. Marzena Niżyńska i Daniel Iwański zapraszają na finał w Jelczu-Laskowicach

O 20:00 na Pływalni Miejskiej rozpocznie się maraton pływacki. Zapisy uczestników trwają do 12 stycznia (w kasie pływalni). Wpisowe – 35 zł. – To pierwszy taki maraton w naszym mieście – mówi Daniel Iwański. – Pływalnia obchodzi 20-lecie powstania, więc mamy dobry moment na tę inicjatywę. Nie będziemy mierzyć czasów, tylko przepłynięte baseny. A w niedziele pochwalimy się, jak daleko udało nam się dopłynąć.

W niedzielę o orkiestrowy nastrój zadbają artyści. Także ci najmłodsi z lokalnych przedszkoli. Wystąpią „Świtezianie”, Karolina Kamińska i zespoły „Pajujo” oraz „Kefiry”. Między 12:30 a 15:30 dostępna będzie strefa zabaw i animacji dla dzieci. Od 16:30 do 17:30 będzie można wziąć udział w lekcji pierwszej pomocy. W holu CSiR przygotowana zostanie wystawa „Lokalni artyści dla WOŚP”. Serwowane będą również kulinarne specjały pań z kół gospodyń wiejskich.

Finał wspierają strażacy-ochotnicy z Wójcic, Jelcza-Laskowic i Minkowic. Jeden z nich będzie zbierał pieniądze do puszki w oryginalnym stroju amerykańskiego strażaka. Zaplanowano również licytacje. Wylicytować będzie można m.in. wystrzał z armaty rozpoczynający światełko do nieba, szablę Bractwa Kurkowego, książki Krzesimira Dębskiego z autografem, koszulki, kalendarze, płyty, kolację w restauracji „Arkadia”, wejściówki na bal Młodzieżowego Centrum Pomocy, narty i vouchery na kurs języka angielskiego. Spółka „Jelcz” przekazała na licytację przejażdżkę jednym ze swoich pojazdów. Burmistrz Jelcza-Laskowic ufundował zegar.

Rockowo w Oławie

Na ulicach miasta kwestować będzie około 150 wolontariuszy. Będą to głównie dzieci i młodzież z oławskich szkół oraz harcerze i zuchy. 14 stycznia w Rynku zabawa rozpocznie się o godz. 13:00. O godz. 13:15 na scenie zaprezentuje się grupa „Marvikal”. O 14:30 – „No Signal”. O godz. 15:00 – „Gate of Heaven”, czyli młoda, pełna energii kapela grająca ciężkie, chrześcijańskie brzmienie. W swoich kawałkach nawiązują nie tylko do Boga, ale do tego co dzieje się na świecie i z jakimi problemami spotyka się człowiek.

O godz. 16:00 duet gitarowy zagra sambę. 15 minut później wystąpią „Trzy Światy”, młoda hiphopowa grupa. Następnie zaprezentuje się kielecki „Rodan”, grający muzykę pop rock. Po głównych licytacjach wystąpi gwiazda wieczoru – „Oddział Zamknięty”. Ten polski zespół założono w 1979 roku. Grupa zyskała ogromną popularność w Polsce w latach 80., a na jej koncie można znaleźć takie przeboje jak: „Party”, „Obudź się”, „Andzia i Ja” czy „Gdyby nie Ty”. Po koncercie odbędzie się laserowe Światełko do Nieba.

Muzyka to nie wszystko. Na mieszkańców będą czekały stoiska z gorącymi przekąskami, lokalnymi produktami i kolorowymi zabawkami dla dzieci. Będzie też snowtubing, który w ubiegłym roku cieszył się dużym zainteresowaniem. Przygotowana zostanie owsiakowa loteria, w której główną nagrodą będzie pralka. Nie zabraknie także litrów gorącej zupy. W tym roku Edward Jany, szef kuchni w Karczmie u Michelle, przygotuje kwaśnicę.

W dużym ogrzewanym namiocie odbędą się gry i zabawy dla dzieci prowadzone przez animatorów z Sali Zabaw Figloraj. Po Rynku spacerować będą strażacy-ochotnicy z Lipek. Przyjadą ze swoimi czworonożnymi przyjaciółmi profesjonalnie przeszkolonymi do poszukiwania zaginionych osób. Grupa miłośników broni ASG zaprezentuje swoją kolekcję. Tego dnia zwiedzającym zostanie udostępniona ratuszowa wieża.

Tradycją oławskich finałów jest przyjazd krwiobusa. Każda osoba, która zechce podzielić się tym cennym i jedynym w swoim rodzaju darem serca, będzie mogła to uczynić w Rynku.

Olga Ziółkowska (z prawej) – ordynator oddziału dziecięcego – popiera WOŚP. Obok niej Artur Piotrowski

Ważnym elementem oławskiej imprezy są licytacje, z których pieniądze trafiają do orkiestrowej puszki. Tradycyjnie jedną z głównych atrakcji do wylicytowania będzie Ławeczka Dobrych Serc. Ponadto na nowych właścicieli czekają m.in.: pobyt w 5-osobowym domku w Darłówku (1-6 maja 2018), złoty karnet do Centrum Sztuki, uprawniający właściciela i osobę towarzyszącą do bezpłatnego wejścia na wszystkie biletowane wydarzenia dla dzieci i dorosłych w 2018 roku, usługa fotobudki na dowolną imprezę, karnet do Term Jakuba o wartości 360 zł. ważny przez ok. 230 dni, sesja zdjęciowa u Marty Poczykowskiej, karnet na siłownię i do sauny w Centrum Odnowy Biologicznej Wellness, obraz Renaty Romanowskiej, pióro od burmistrza Oławy, koszulka Mariusza Czerkawskiego wraz z autografem, bon na mezoterapię cienkoigłową, koszulka drużyny Śląska Wrocław z autografami obecnych i byłych piłkarzy (Sybisa i Pawłowskiego), zdjęcie z autografem Taia Woffindena, żużlowca Sparty Wrocław, medal Łukasza Szczepuły z Mistrzostw Polski Niewidomych i Słabowidzących w Strzelectwie oraz wart 1700 zł voucher na indywidualne lekcje języka angielskiego w szkole El Dorado.

My również gramy

Życzenia na Dzień Dziadka i Dzień Babci? Życzenia urodzinowe? Miłosne wyznanie? Pamiątka z okazji jubileuszu ślubu? Relacja z wakacyjnej wyprawy z życia? Obywatelska odezwa do władz i mieszkańców? Wspomnienia i rodzinne historie?

A może coś zupełnie innego? To tylko niektóre z tematów, które możesz poruszyć na wylicytowanej u nas stronie o wartości około 2 tysięcy złotych.

Do dyspozycji dajemy Ci wybraną wspólnie (z pominięciem pierwszej i ostatniej) całą stronę w „Gazecie Powiatowej – Wiadomościach Oławskich”. To tygodnik, który od prawie 30 lat ukazuje się na terenie powiatu oławskiego i regularnie gości w domach tysięcy mieszkańców.

Treść, którą zamieścisz na wylicytowanej stronie, zależy tylko od Ciebie. O skład graficzny zadbamy wspólnie. Jedyny warunek – treść musi być niekomercyjna, zgodna z prawem i nie może zawierać wulgaryzmów.

Cała kwota z licytacji zasili konto finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Graj razem z nami!

Jak to zrobić?

Link do aukcji: http://charytatywni.allegro.pl/strona-do-twojej-dyspozycji-w-gazecie-powiatowej-i5908072

