Lenka może lepiej słyszeć. Trwa zbiórka na aparat

Prośba od rodziców dziewczynki:

„Lenka urodziła się 3 stycznia 2015 roku, prawie trzy miesiące za wcześnie, w 28 tygodniu ciąży. Ważyła nieco ponad kilogram, była wielkości dłoni. Na skutek przedwczesnego porodu przeszła wylewy III i IV stopnia z leukomolacją okołokomorową, wadą serca, wadą wzroku, niską masą ciała, wadą słuchu i opóźnionym rozwojem psycho-ruchowym, a także opóźnionym rozwojem mowy, który wynika z wady słuchu. Po czasie wykonano też u Leny badania genetyczne, które potwierdziły zespół Downa. Po trzech miesiącach pobytu w szpitalu Lenka przyszła do domu i zaczęliśmy od lekarzy specjalistów a następnie rehabilitacji. Mała wymaga kompleksowej, codziennej rehabilitacji i niestety bardzo kosztownych aparatów słuchowych, które usprawnią mowę jak i rozumienie. Pierwsze aparaty Lena miała w wieku 8 miesięcy. Z czasem codziennego użytkowania aparatów tracą one swoją moc, odmawiają posłuszeństwa obecna technologia opracowała nowsze aparaty SKY V 90 M, które rozróżniają wyraźny ton dźwięków oraz przesył mowy. NFZ dopłaca tylko 1/3 ceny, a cena jest tak wysoka, że nie jesteśmy w stanie jej sfinansować, dodatkowo jeszcze potrzebujemy system FM, który również jest drogi, a NFZ dopłaca 1/4 jego ceny. Na chwilę obecną nasz budżet nie pozwala nam na zakup tak drogiego sprzętu medycznego. Kochani prosimy Was o pomoc. W imieniu Lenki z góry bardzo dziękujemy.”

Zbiórka pieniędzy trwa tutaj: https://pomagam.pl/lenalabunska

Potrzeba 20 tys. złotych

