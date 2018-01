W poprzednich latach było bardzo kolorowo

Pochód na cześć mędrców ze Wschodu

Ulicami Jelcza-Laskowic przejdzie Orszak Trzech Króli

Podobnie jak w poprzednich latach imprezę zainauguruje msza święta w kościele pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Eucharystia rozpocznie się o 12.00.

Tuż po mszy, około godziny 13.00 ruszy orszak. Uczestnicy pójdą za Kacprem, Melchiorem i Baltazarem, by pokłonić się Jezusowi w kościele pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego. Kolędowanie zakończy się przy żłóbku, gdzie Trzej Królowie pokłonią się Świętej Rodzinie, składając jej dary – złoto, mirę i kadzidło.

Każdy, kto dołączy do pochodu otrzyma papierową koronę. W poprzednich latach impreza cieszyła się dużym powodzeniem. Uroku dodawały barwne stroje, w które przebrali się zarówno dorośli, jak i dzieci. Organizatorzy zapowiadają, że znów będzie bardzo kolorowo. Namawiają też mieszkańców, by dali się ponieść wodzy fantazji i popisali kreatywnością.

Oprócz ks. Huli orszak przygotowują ks. dziekan Janusz Nowicki i radny Ireneusz Stachnio. – 6 stycznia zapraszamy całe rodziny, seniorów, młodzież oraz dzieci do wspólnego świętowania i kolędowania – mówi Stachnio.- Wszystko wskazuje na to, że pogoda nam dopisze. Będzie to więc świetna okazja do kolędowania!

W Oławie orszak ruszy o godz.14.00

