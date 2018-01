reklama

Czym jest dla Ciebie wolność? Wyraź to i wygraj 10 tys. złotych

Pokaż światu, czym jest dla Ciebie wolność! Weź udział w konkursie krótkometrażowych filmów dokumentalnych „Odcienie wolności” i wygraj 10 tys. złotych. Najlepsze produkcje zostaną pokazane na antenie Discovery Channel i podczas 15. Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity, który odbędzie się 11-24 maja w pięciu miastach Polski: Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Lublinie i Bydgoszczy

2 stycznia wystartował konkurs „Odcienie wolności” organizowany przez Discovery Polska oraz Festiwal Filmowy Millennium Docs Against Gravity. Inspiracją dla tematu jest przypadające na 2018 rok stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

W ramach konkursu profesjonaliści i amatorzy mogą nadsyłać krótkometrażowe filmy dokumentalne o tym, co oznacza dla nich wolność. Minimalna długość zgłaszanych produkcji to minuta, a maksymalna – 30 minut. Jury w składzie: Robert Gliński, Artur Liebhart, Paweł Łoziński i Dorota Żurkowska wyłoni najlepszą pracę, której autor otrzyma nagrodę w wysokości 10 tys. złotych. Dodatkową nagrodę, 5 tys. złotych, przyzna publiczność w głosowaniu na stronie konkursu. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas Festiwalu Millennium Docs Against Gravity 19 maja 2018. Zwycięskie filmy zostaną również wyemitowane na antenie Discovery Channel i podczas 15. Edycji Festiwalu Millennium Docs Against Gravity.

Zgłoszenia są przyjmowane do 31 marca za pośrednictwem strony internetowej www.odcieniewolnosci.pl Szczegóły i regulamin konkursu również będą dostępne pod tym adresem.