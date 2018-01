reklama

Danielowice wygrały metamorfozę dla przedszkola!

Kilka miesięcy starań, tysiące oddanych głosów, zacięta rywalizacja… i wszystko jest już jasne. Przedszkole Publiczne w Danielowicach zostało zwycięzcą drugiej edycji akcji ColorLove Przedszkole, która swoim zasięgiem objęła Wrocław i okoliczne powiaty. Tym samym triumfująca placówka już niedługo przejdzie elewacyjną metamorfozę, a jej podopieczni zyskają „colorlove” miejsce zabaw.

Przyjazne środowisko pozwala maluchom poznawać otoczenie, zdobywać wiedzę i rozwijać tak ważną w ich codziennym życiu kreatywność. Szczególną, żeby nie powiedzieć najważniejszą, rolę w jego kształtowaniu odgrywają barwy. Pragnąc otworzyć dzieciakom drzwi do świata kolorów, w 2015 r. firma Baumit zainicjowała akcję „Colorlove Przedszkole”. Pierwsza edycja objęła swym zasięgiem region Trójmiasta i Krakowa, a także okolicznych powiatów. W drugiej edycji przyszedł czas na Wrocław i okolice.

By zgłosić przedszkole do zabawy wystarczyło w okresie od 22.05.2017 do 15.09.2017 wypełnić formularz dostępny na stronie www.baumitstar.pl/przedszkole i odesłać na wskazany adres. Każde zgłoszenie, które pomyślnie przeszło proces weryfikacji kwalifikowało się do głosowania online. Od 1.07 do 30.09.2017 swoich faworytów typowali internauci i w ten sposób wyłoniono finałową dziesiątkę, ostatecznego zwycięzcę wskazało specjalnie powołane Jury. Zostało nim Przedszkole Publiczne w Danielowicach i to ono już wkrótce zmieni się nie do poznania. Nagrodą główną w konkursie jest bowiem przemalowanie elewacji ufundowane przez firmę Baumit. Mając na uwadze funkcję budynku oraz fakt, że jego użytkownikami są przede wszystkim najmłodsi, producent deleguje do tego zadania najwyższej jakości farby fasadowe, odporne na działanie warunków atmosferycznych, blaknięcie i ataki mikroorganizmów, by z tej estetycznej i co ważniejsze zdrowej przestrzeni mogły korzystać także kolejne pokolenia przedszkolaków.

Akcja miała szerszy wydźwięk społeczny, gdyż w sposób szczególny integrowała wspólnotę przedszkolaków z jej otoczeniem.

– Elewacja naszej placówki była smutna i nie przypominała przedszkola – miejsca, w którym czas spędzają dzieci. Pod koniec wakacji dowiedzieliśmy się o akcji Baumit ColorLove Przedszkole. Kilka dni wcześniej elewacja naszego przedszkola została zdewastowana. Pomyślałam – idealna okazja! Otrzymaliśmy zgodę od wójta na udział w konkursie i zgłosiliśmy nasze przedszkole – mówi dyrektor Przedszkola Publicznego w Danielowicach, Małgorzata Motała. – We wrześniu konkursem żyło całe przedszkole, dzieci przypominały o głosowaniu swoim rodzicom, rodzice znajomym itd. Pomagał także Urząd Gminy, który na swoich stronach internetowych zamieszczał informacje o przebiegu konkursu i oczywiście jego pracownicy, którzy oddawali głosy codziennie. Zaangażowali się wszyscy! To wielka sprawa dla naszej małej społeczności. Kolejny raz mieszkańcy naszej gminy uwierzyli, że „mały może więcej”!

– Po raz kolejny mogliśmy przekonać się o tym jak wpływowa jest siła współdziałania. Natomiast zwycięskie Danielowice są kolejnym – po Sychowie i Wrząsowicach – przykładem tego, że nawet mała społeczność może zrobić coś wielkiego – podsumowuje Aleksandra Gilewska, Manager ds. Marketingu z firmy Baumit.

Już po ogłoszeniu wyników, firma Baumit będąca fundatorem nagrody udała się z wizytą do przedszkola w Danielowicach, by wspólnie z organizatorem konkursu – Orchidea Creative Group, dyrektor przedszkola – Małgorzatą Motała oraz władzami Gminy Domaniów ustalić szczegóły dotyczące realizacji nagrody. Spotkała się również z tymi najmłodszymi zainteresowanymi, nie po raz pierwszy przekonując się o tym, że dziecięca wyobraźnia potrafi zaskakiwać, tworzyć nowe światy, ożywiać zwykłe przedmioty i ubarwiać szarą rzeczywistość. Z pustymi rękoma w gości przychodzić nie wypada, dlatego aby rozwijać pokłady kreatywności w przedszkolakach, firma Baumit wręczyła im drobne upominki w postaci materiałów plastycznych. Kto wie, może są w nich przyszli architekci? Zanim się o tym przekonamy, „pałeczkę” przejmują ci doświadczeni kreatorzy, by zaprojektować dla maluchów „colorlovą” przestrzeń do zabawy.