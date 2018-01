reklama

Od dziś dodatkowe pociągi do i z Wrocławia!

– Chciałbym poinformować, że po naszych wspólnych wysiłkach polegających na upartym pisaniu pism do wszelkich instytucji zajmujących się przewozami kolejowymi, zbieraniu podpisów, delegacjach do Urzędów Marszałkowskich itd. w sprawie przepełnionych pociągów na trasie Oława – Wrocław, przewoźnik Przewozy Regionalne sp. z o.o. dołożył od dnia 2 stycznia br jeszcze dwie pary pociągów relacji Wrocław Główny – Oława i Oława – Wrocław Główny w najbardziej obleganych porach – pisze do redakcji Marek Drabiński. – Z Oławy odjazd 7.12 i 16.05 oraz z Wrocławia Gł. 6.17 i 15.30. Pociągi te kursują w dni nauki szkolnej. Jest to o tyle istotna informacja, że na dzień dzisiejszy (stan na godzinę 8.15) na dworcu w Oławie tej informacji nigdzie jeszcze nie ma… Pociąg o godz 7.12 odjechał z Oławy do Wrocławia, a nie ma go na rozkładach jazdy widniejących na naszym dworcu. We Wrocławiu już rozkłady zaktualizowano, w Oławie niestety jeszcze nie.