Krew świętego Jana Pawła II to pierwsza relikwia w domaniowskiej parafii Fot. Rafał Oczkowski

Dzięki relikwii bliżej świętego

Domaniów. Parę tygodni temu wprowadzono relikwie Jana Pawła II do kościoła parafialnego pw. Najświętszej Maryi Panny

W nabożeństwie koncelebrowanym przez księdza dziekana Janusza Gorczycę wzięło udział większość parafian. Rangę wydarzenia podkreśliła też oprawa muzyczna, o którą zadbała Orkiestra Dęta OSP Domaniów i chór „Jubilat”.

Z inicjatywą sprowadzenia do Domaniowa relikwii Ojca Świętego zgłosili się do proboszcza Marka Górdziałka sołtys Tomasz Pach wraz z małżonką. Proboszcz napisał pismo do kardynała Dziwisza, uzasadniając w nim potrzebę posiadania przez domaniowską parafię relikwii. Kult Jana Pawła II jest w tej gminie bardzo żywy, również szkoła podstawowa z Domaniowa dba o propagowanie wiedzy o polskim papieżu. Po kilku tygodniach relikwia pierwszego stopnia, czyli kropla krwi świętego, trafiła do Domaniowa.

– Relikwię odbiera się osobiście w Krakowie, potwierdzając to podpisem – wyjaśnia ks. Marek Górdziałek. – Na dokumencie po łacinie jest napisane, że to kapsuła zamknięta, co jest potwierdzeniem autentyczności. W kapsule, na kawałku materiału, znajduje się kropla krwi Jana Pawła II. Do każdej relikwii dołączany jest certyfikat podpisany przez biskupa. Relikwię podaje się do publicznych adoracji. Docelowe miejsce relikwiarza będzie na ołtarzu głównym kościoła w Domaniowie, przedtem odwiedzi świątynie należące do parafii, aby wszyscy wierni mieli szansę obcowania z nim.

Wykonany na zamówienie relikwiarz był sporym wydatkiem – parafia kupiła go z pieniędzy zebranych podczas kiermaszu. Wykonany jest z mosiądzu.

Relikwie służą umacnianiu wiary, dają ulgę potrzebującym, którzy czasem potrzebują bardziej namacalnego kontaktu ze świętym, dlatego ich obecność w świątyni jest bardzo ważna dla wszystkich wyznawców religii katolickiej. Od teraz również mieszkańcy Domaniowa mogą doświadczyć kontaktu z cząstką świętego.

(Nati)