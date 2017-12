Miejskie lodowisko to zimowa atrakcja dla młodszych i starszych

Rusza miejskie lodowisko

Jelcz-Laskowice. W piątek, 22 grudnia br. o godz. 15.00 rozpoczyna działalność miejskie lodowisko przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2

Miła wiadomość na święta. Dzieci po zakończeniu piątkowych lekcji będą mogły wyruszyć na lodowisko.

Będzie ono otwarte również w Wigilię, w godz. 10.00 – 15.00 oraz w drugi dzień świąt w godz. 16.00 – 20.00. W pierwszy dzień świąt lodowisko będzie zamknięte.

Poniżej podajemy godziny pracy lodowiska. W dni powszednie 9.00 – 14.00 oraz 16.00 – 20.00, w soboty, niedziele i święta 10.00 – 15.00 i 16.00 -20.00. W sylwestra lodowisko pracuje w godz. 10.00 -15.00, a w Nowy Rok w godz.16.00 – 20.00.

Bilet wstępu wynosi 6 zł, a ulgowy 4 zł za 45 minut. Wypożyczenie łyżew to koszt 4 zł, z ulgą 2 zł. Wypożyczenie pingwina – rekwizytu do nauki jazdy na łyżwach – kosztuje 10 zł za 45 min. Posiadacze Jelczańsko-Laskowickiej Karty Dużej Rodziny płacą za wstęp 2 zł za 45 min. i 2 zł za wypożyczenie łyżew. Bilet ulgowy przysługuje dzieciom i młodzieży do lat 18. Dzieci do lat 10 wchodzą bezpłatnie, tylko pod opieką osoby pełnoletniej

(UMiG)