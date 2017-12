reklama

Oława ma oddział intensywnej opieki medycznej

Nowy oddział otwarto 15 grudnia. Dysponuje 5 łóżkami specjalistycznymi na sali głównej i jednym w izolatce

– To oddział dla najciężej chorych pacjentów – Wojciech Mielnicki, lekarz anestezjolog, kierownik oddziału. – Każdy monitor jest zintegrowany z systemem informatycznym, widocznym na konsoli. Będziemy tu leczyć pacjentów w najcięższym stanie – z różnych oddziałów szpitalnych: internistycznych, chirurgicznych. Chorzy, którzy są kwalifikowani do oddziału intensywnej terapii muszą mieć potencjalnie odwracalną przyczynę, taką jak zapalenie płuc, infekcję, czy też są po wypadku komunikacyjnym i wymagają wsparcia narządowego. Również leczymy niewydolności nerek i układu krążenia. Nie każdy przypadek kwalifikuje się do OIOM.Na nowym oddziale będzie pracowało 8 nowych lekarzy, udało się także pozyskać nowe pielęgniarki.

Monika Gałuszka-Sucharska

Wojciech Mielnicki, lekarz anestezjolog, kierownik oddziału