reklama

Wybrano zwycięskie projekty Budżetu Obywatelskiego

Komisja pracująca nad Budżetem Obywatelskim zakończyła liczenie głosów. Największe wsparcie uzyskały następujące projekty: oświetlenie chodników na osiedlu Metalowców, Park Europejski – strefa sportu i rekreacji, siłownia zewnętrzna przy remizie w Biskupicach Oł. oraz uporządkowanie terenu przy świetlicy w Wójcicach

Te cztery projekty zostaną wpisane do budżetu gminy Jelcz-Laskowice na 2018 rok. Ich łączna wartość wyniesie 410 tys. zł. Przez ostatnie miesiące mieszkańcy Jelcza-Laskowic mogli „uczyć się” budżetu obywatelskiego – poznawali zasady rządzące taką inicjatywą, szukali pomysłów i organizowali się, żeby uzyskać dla nich optymalne wsparcie. Zwycięski projekt, do realizacji na os. Metalowców, uzyskał 538 głosów, drugi – z os. Europejskiego 516 głosów. Wśród zwycięzców znalazły się też dwa projekty z terenów wiejskich. Siłownię w Biskupicach Oł. poparło 309 mieszkańców, a uporządkowanie otoczenia świetlicy w Wójcicach 274.

– Budżet partycypacyjny to doskonała lekcja demokracji – podsumowuje burmistrz Bogdan Szczęśniak. – Żeby zwyciężyć, trzeba było wykonać niemałą pracę organizacyjną, dotrzeć do jak największej ilości osób i przekonać ich do swojego projektu. To jest ta wartość dodana – oprócz realizacji konkretnego przedsięwzięcia – włączenie zwykłego obywatela do ważnych decyzji budżetowych. Cieszę się z pierwszej edycji, gratuluję zwycięzcom i zapowiadam, że będziemy kontynuować organizację Budżetu Obywatelskiego w przyszłych latach.

(UMiG)