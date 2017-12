reklama

Jak miasto pomaga bezdomnym?

Radni pytali burmistrza, jakie działania podjęto w sprawie bezdomnych. Robi się coraz zimniej

– Podpisano umowę ze schroniskiem dla osób bezdomnych w Świdnicy – odpowiadała zastępca burmistrza Małgorzata Pasierbowicz 30 listopada na sesji Rady Miejskiej na pytanie Piotra Regieca (PiS). – Schronisko przyjmuje mężczyzn, kobiety, niepełnosprawnych – tych, co chcą. Taka osoba musi się zgodzić na panujący tam rygor, są pewne wymogi. Nie możemy do niczego przymuszać. Udzielamy pomocy rzeczowej – MOPS zapewnia odzież, a Caritas – ciepły posiłek.

Pawła Gwiazdowicza (PiS) interesowało, ilu jest bezdomnych w Oławie i dlaczego miasto chce ich wozić aż do Świdnicy. Kierownik MOPS Ewa Romańczuk mówiła, że bezdomnych jest siedmiu (wśród nich trzy osoby spoza Oławy, jedna z gminy Oława i jedna z gminy Jelcz-Laskowice). Wybór miejsca umieszczania bezdomnych kierownik tłumaczyła tym, że do schroniska przyjmuje się osoby niewymagające leczenia, a do Świdnicy można przywozić także niepełnosprawnych. W sytuacjach incydentalnych miasto może kierować bezdomnych także do Schroniska im. Brata Alberta we Wrocławiu. – Gdy gmina nie ma własnego ośrodka wsparcia – schroniska lub ogrzewalni, można zawrzeć umowę z innym ośrodkiem i taką zawarliśmy – mówiła Ewa Romańczuk. – Nie znaczy to, że tego zadania nie realizujemy.

Zdaniem Piotra Regieca oławski samorząd nie wywiązuje się z obowiązków określonych w Ustawie o pomocy społecznej, zgodnie z którą udzielenie schronienia, posiłku i ubrania to zadania własne gminy: – Wywożenie ludzi do Świdnicy absolutnie nie jest zadaniem gminy. Kiedy gmina zamierza realizować zadania ustawowe? Bezdomnych jest więcej – kilkunastu – i pomagają im społecznicy.

Małgorzata Pasierbowicz mówiła, że bezdomnym pomagają także MOPS i inne instytucje.

Radny Regiec poprosił o szczegółowe informacje – ilu bezdomnych gmina ubrała i nakarmiła. Chce poznać te liczby.

(MON)