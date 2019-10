Upiecz ciasto i pomóż Ewie

Już w najbliższą niedzielę Charytatywny Piknik dla Ewy Leszczyńskiej przy II Memoriale Eli Wojdyły

Organizatorzy zapraszają do pieczenia ciast oraz przyniesienia ich do parku miejskiego obok PKP. Wolontariusze będą na Was czekać już od godziny 8.00.

Więcej informacji: https://www.facebook.com/EWA-kontra-2-110316723690055/

Kategoria artykułu: Kultura