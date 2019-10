TRWA CISZA WYBORCZA. Co to znaczy?

Źródło /pkw.gov.pl

Wybory do Sejmu i Senatu 2019: „Co to jest cisza wyborcza?”

„Co to jest cisza wyborcza?” – to piętnasty spośród kilkunastu zaplanowanych przez Państwową Komisję Wyborczą spotów edukacyjno-informacyjnych związanych ze zbliżającymi się wyborami do Sejmu i Senatu.

Cisza wyborcza rozpocznie się na 24 godziny przed dniem głosowania, a więc już w najbliższy piątek o północy, i potrwa do jego zakończenia.

Zakaz agitacji wyborczej

W okresie ciszy wyborczej nie wolno prowadzić agitacji wyborczej. Agitacją wyborczą jest publiczne nakłanianie lub zachęcanie do głosowania w określony sposób. W praktyce nie wolno m.in.: zwoływać zgromadzeń, organizować pochodów i manifestacji, wygłaszać przemówień czy rozpowszechniać materiałów wyborczych. Dotyczy to również internetu.

Zabroniona jest również agitacja wyborcza w lokalu wyborczym, polegająca m. in. na eksponowaniu symboli, napisów, znaków kojarzonych z kandydatami i komitetami wyborczymi.

Za złamanie zakazu agitacji wyborczej grozi grzywna.

Zakaz publikacji sondaży

W czasie ciszy wyborczej nie możesz upubliczniać wyników sondaży wyborczych. Jeśli złamiesz zakaz, grozi Ci grzywna od pięciuset tysięcy do nawet miliona złotych.

Naruszenie ciszy wyborczej należy zgłaszać Policji

PKW przypomina: naruszenie zakazu prowadzenia agitacji wyborczej w okresie ciszy wyborczej to wykroczenie, a naruszenie zakazu podawania do publicznej wiadomości wyników sondaży zachowań wyborczych i przewidywanych wyników wyborów – przestępstwo.

Zatem ocena, czy w danym przypadku doszło do naruszenia tych zakazów, nie będzie należała do Państwowej Komisji Wyborczej, lecz do organów ścigania i sądów.

Dlatego też wszystkie przypadki naruszenia ciszy wyborczej należy zgłaszać Policji.

