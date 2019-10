Przyjmują do „Terytorialsów”. Jakie są zasady?

Chętni do służby w Wojskach Obrony Terytorialnej z terenu Dolnego Śląska mogą już wstępować w szeregi Terytorialsów. We Wrocławiu rusza formowanie dowództwa brygady i pierwszego batalionu. Warto wiedzieć, że aby zostać żołnierzem WOT nie trzeba rezygnować z dotychczasowej aktywności, to służba dla tych, którzy chcą połączyć życie osobiste ze służbą wojskową.

Pod koniec września br. minister obrony narodowej wyznaczył pułkownika Artura Barańskiego na dowódcę 16 Dolnośląskiej Brygady OT, kilka dni temu wojewoda dolnośląski przedstawił dowódcę na swoim terenie, wydarzenia te de facto rozpoczęły proces tworzenia struktur WOT na terenie Dolnego Śląska.

Dowództwo dolnośląskiej brygady zostanie rozmieszczone na terenie koszar wojskowych przy al. Hallera 36/38 we Wrocławiu. Pierwszy z planowanych trzech batalionów lekkiej piechoty, o numerze „161”, będzie rozmieszczony dwupołożeniowo: we Wrocławiu oraz Kłodzku. Dolnośląska brygada jest szesnastą tego typu jednostką budowaną w ramach Wojsk Obrony Terytorialnej, równolegle z jej formowaniem rozpoczęła się budowa brygady na terenie województwa zachodniopomorskiego.

– Wszyscy chętni do służby w Dolnośląskiej Brygadzie OT powinni zgłosić się do odpowiednich dla miejsca zamieszkania Wojskowych Komend Uzupełnień. Na chwilę obecną mamy ok. 300 zadeklarowanych ochotników, którzy już zgłosili chęć zostania „Terytorialsami” – mówi płk Artur Barański, dowódca brygady.

Służba w Wojskach Obrony Terytorialnej na terenach, gdzie formacja ma już rozwinięte swoje struktury, cieszy się dużą popularnością. W szeregach WOT jest obecnie blisko 22 tys. żołnierzy, blisko 90% z nich stanowią ochotnicy, aż 14% to kobiety. W całym kraju chęć służby w WOT zadeklarowało już ponad 40 tys. osób. Ilość deklaracji ochotników z terenu Dolnego Śląska pokrywa potrzeby rekrutacyjne na ten rok.

O przyjęcie w szeregi Terytorialsów mogą ubiegać zarówno kobiety jak i mężczyźni, nie pełniący do tej pory żadnej formy służby wojskowej, a także rezerwiści. Służba w WOT umożliwiają najbardziej optymalne połączenie dotychczasowej aktywności w życiu cywilnym ze służbą wojskową. Jest to możliwe dzięki temu, że szkolenia odbywają się głównie w dni wolne od pracy. Dodatkową zaletą Terytorialnej Służby Wojskowej jest wspieranie indywidualnych predyspozycji, talentów i zainteresowań ochotników w ramach różnorakich szkoleń.

Bardzo istotne jest również to, że ochotnicy którzy wstąpią do WOT będą pełnić służbę w pobliżu miejsca zamieszkania. Obecnie, na Dolnym Śląsku rekrutacja prowadzona jest do dowództwa brygady (dla żołnierzy zawodowych oraz rezerwistów) oraz do batalionu lekkiej piechoty, którego pododdziały będą dyslokowane we Wrocławiu oraz w Kłodzku. Docelowo na terenie Dolnego Śląska planowane jest rozmieszczenie trzech batalionów lekkiej piechoty.

Szkolenie żołnierzy w WOT to nauka praktycznych umiejętności niezbędnych nie tylko na współczesnym polu walki, ale przydatnych też w codziennym życiu i pracy, jak np. udzielanie pierwszej pomocy czy kursy operatorów maszyn. Na duże zainteresowanie służbą wpływ mają innowacyjne metody i narzędzia szkoleniowe stosowane w WOT. Nowym podejściem jest wykorzystanie potencjału byłych żołnierzy Wojsk Specjalnych oraz funkcjonariuszy jednostek antyterrorystycznych. Formacja zapewnia rozwój zawodowy, dzięki organizowanym kursom SONDA i AGRYKOLA, chętni mogą zdobywać kolejne awanse na stopnie podoficerskie i oficerskie. Terytorialsi marzący o zawodowej służbie wojskowej po trzech latach służby w WOT zyskają pierwszeństwo w naborze.

Kandydat do WOT musi posiadać obywatelstwo polskie, mieć ukończone 18 lat, być zdrowy psychicznie i fizycznie. Nie może być karany oraz pełnić innego rodzaju służby wojskowej. Wniosek o powołanie do TSW można pobrać ze strony internetowej www.terytorialsi.mil.pl. Witryna została zaprojektowana z myślą o kandydatach. Proces rekrutacji opisany jest prosto i czytelnie. Dzięki stronie www można też ustalić adres najbliższej Wojskowej Komendy Uzupełnień, która odpowiada za procedurę naboru. Ochotnicy przechodzą jedno z dwóch rodzajów szkoleń wstępnych: dla kandydatów, którzy nie byli w wojsku (16 dni) oraz dla żołnierzy z rezerwy (8 dni).

Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. W czasie pokoju to zadanie realizowane jest m.in. w formie przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. W czasie wojny WOT będzie wsparciem wojsk operacyjnych w strefie działań bezpośrednich, a poza nią stanowić będzie siłę wiodącą.

Źródło: 16. Dolnośląska Brygada Obrony Terytorialnej

