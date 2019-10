Jacka Protasiewicza (z prawej) powitał oławski kandydat Koalicji Polskiej - Karol Zalewski (z lewej)

Koalicja Polska chce być alternatywą, Protasiewicz mobilizuje wyborców

Oława. Przed wyborami. W sobotę 5 października z mieszkańcami spotkali się kandydaci Koalicji Polskiej: Jacek Protasiewicz, Arkadiusz Kowalski, Mirosław Łopatka i Karol Zalewski

Spotkanie zorganizowano w hotelu „Oławian” i trudno mówić o sukcesie frekwencyjnym. Przyszło około 10 osób, które słuchały wypowiedzi głównie Jacka Protasiewicza. Poseł Unii Europejskich Demokratów jest wrocławską „jedynką” Koalicji Polskiej, więc opowiedział jak ten twór powstawał: – To porozumienie trzech partii i jednego stowarzyszenia. PSL jest fundamentem. Mamy też Unię Europejskich Demokratów, do której należę, Śląską Partię Regionalną i ruch Kukiz`15. Na nasze listy trafiły także osoby bezpartyjne, jak chociażby obecny tutaj Mirosław Łopatka. Nasze hasło mówi „łączymy Polaków”, a my już udowadniamy, że można to robić. Stało się coś, co jeszcze trzy miesiące temu wydawało się nierealne i niemożliwe. Antysystemowy Paweł Kukiz, który swego czasu uważał, że PSL jest ostoją złego systemu partyjnego, wszedł w koalicję właśnie z tym PSL-em. Do tego dołączyliśmy my i wspomniana partia regionalna. Dlaczego? Bo mamy już serdecznie dosyć tej wyniszczającej wojny pomiędzy PiS i PO. Nic nie można w Polsce przeprowadzić, bo jak jedni zaproponują jakąś reformę, to potem drudzy dochodzą do władzy i ją odkręcają. Uważamy, że są w tym państwie sprawy, które można zrobić tylko w porozumieniu. Jakie? Pełna relacja z tego spotkania już w najbliższym wydaniu „Powiatowej”. W sprzedaży 9 października wieczorem.

