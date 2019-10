Wielkie emocje i wielka przygoda. Trwają zapisy

19 i 20 października w Jelczu-Laskowicach odbędzie się przygodowy rajd na orientację „Tropiciel”

– Przygodowy rajd na orientację – czyli mapa, kompas i przygoda – informują na stronie internetowej organizatorzy. – Lasy, pola, wioski, zadania do wykonania, zagadki i łamigłówki do rozwiązania, punkty kontrolne do odnalezienia, sprawdzenie hartu ducha oraz swoich umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem, niezapomniana przygoda w gronie przyjaciół.

Uczestnicy mają do wyboru 7 tras o różnym poziomie trudności: dwie trasy piesze 20km (jedna z połówek trasy 40km) – start 18:00 lub 02:00, trasa piesza 40km, trasa piesza 60km, trasa nawigacyjna, trasa rowerowa 40km oraz trasa rowerowa 60km. Start odbywa się w drużynach 4-6 osobowych na trasach pieszych oraz 2-4 osobowych na trasach rowerowych.

Osoby zgłoszone indywidualnie dobierają się w drużyny w bazie rajdu.

Uwaga! Drużyny piesze startują 19 października od godziny 18:00, wyjątkowo jeden z wariantów trasy piesza 20 km startuje 20 października od godziny 02:00 a trasy rowerowe 20 października od godziny 00:00.

Starty kolejnych drużyn odbywają się w kilku minutowych odstępach czasowych.

Po powrocie z trasy, w bazie rajdu będzie czekał na wszystkich ciepły posiłek. Wśród wszystkich uczestników, obecnych na zakończeniu rajdu rozlosujemy cenne nagrody (godzina 10:00 – 11:00 20.10.2019r.). Wszelkie szczegóły można znaleźć na http://www.tropiciel.org

