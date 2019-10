Zdjęcie ilustracyjne

– Tutaj nie ma czym oddychać. Mój syn ma ataki kaszlu!

Ten temat wraca każdego roku. Jesienią i zimą czytelnicy wysyłają nam zdjęcia i opisy miejsc, w których wieczorami jest najwięcej gryzącego dymu. Tym razem do redakcji napisał Radosław i zwraca uwagę na problem smogu na piątej dzielnicy w Oławie

– Nie wiem jak z innymi obszarami, ale tutaj nie da się oddychać! – pisze. – Wystarczy, że wieczorem robi się zimniej i już wszędzie unosi się siwy dym, palą dosłownie wszystkim! Śmieciami, kartonami, plastikiem. Jest tak nieprzyjemnie, że aż gryzie w gardło. Odkąd to się zaczęło mój syn dostaje ataków kaszlu, coraz ciężej to opanować. Co robić?!

Radosław mówi, że chodzi szczególnie o ulice Dzierżonia oraz Zielną. Dodaje, że gęsty dym wydobywa się również z kominów pobliskich firm. – Tam, gdzie wytwarzają papier i z drugiej strony od ul. Ofiar Katynia – mówi.- Wieczorem można zaobserwować, że z tych firm leci inny dym, bardziej śmierdzący i duszący.

Zapytaliśmy czy zgłaszał sprawę straży miejskiej? – Można zgłaszać, ale nikt nic z tym nie robi, zgłasza się ciągle, ale nie wiadomo dokładnie, z którego domu leci ten dym przez co strażnicy nie chcą się sprawą zainteresować.

Proponujemy jednak mieszkańcom, którzy wiedzą, że w konkretnym domu spala się śmieci, aby koniecznie informowali o tym odpowiednie służby. Takimi sprawami zajmuje się EKO PATROL STRAŻY MIEJSKIEJ – pisaliśmy o tym. Artykuł poniżej

A jak jest w innych rejonach Oławy? U was też nie da się wytrzymać, bo palą czym popadnie? Piszcie w komentarzach, gdzie jest najgorzej

Kategoria artykułu: Ważne