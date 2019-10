Zdjęcie ilustracyjne

Przedszkole nielegalne, a wciąż działa

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego ze skutkiem natychmiastowym zamknął przedszkole prowadzone przez fundację Świat Dzieci i Dorosłych, bo – zdaniem inspektora – placówka działała nielegalnie. Mimo to… nadal działa

Fundacja prowadzi szkołę podstawową w Goszczynie od sześciu lat. To właśnie jej, ze względu na oszczędności, gmina przekazała placówkę w czerwcu 2013 roku. Umowa miała obowiązywać 10 lat, ale na początku tego roku obecny wójt gminy Domaniów Wojciech Głogulski uznał, że trzeba to zmienić. Miał bowiem wiele zastrzeżeń do prowadzenia szkoły. Na początku tego roku wypowiedział fundacji umowy – na prowadzenie szkoły jak i na dzierżawę budynku. Fundacja odwołała się od jego decyzji i skierowała sprawę do sądu (o sprawie pisaliśmy wielokrotnie). Wbrew oczekiwaniom władz gminy 19 czerwca Sąd Apelacyjny we Wrocławiu uznał, że do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sporu w sprawie wypowiedzianej umowy, szkołę będzie prowadzić fundacja.

Pierwszą rozprawę w temacie dalszego prowadzenia szkoły sąd wyznaczył na 15 listopada. O tym, co dalej z budynkiem, Sąd Rejonowy w Oławie ma zdecydować 15 października. Tymczasem walka o placówkę trwa. Artykuł w całości do przeczytania w e-wydaniu gazety – dostępne POD TYM LINKIEM – koszt e-wydania 2.90 zł

