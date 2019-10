Bartek zaśpiewał "Love me Anyway". Występ można zobaczyć na http://voice.tvp.pl/44643450/bartosz-derylo-love-me-anyway

Bartosz Deryło śpiewa „PINK”!

Bartek Deryło z Jelcza-Laskowic wziął udział w „The Voice of Poland”. Emisja odcinka z jego udziałem w najbliższą sobotę. Ale już teraz możecie zobaczyć, że zrobił wrażenie na jury!

„Muzyczna przygoda Bartka zaczęła się w wieku 7 lat, kiedy to rozpoczął naukę w szkole muzycznej w klasie skrzypiec. Po sześciu latach odkrył jednak, że najbardziej ciągnie go do śpiewania, więc porzucił gamy i pasaże na rzecz nauki wokalu. Szlifował swój głos pod okiem wielu nauczycieli aż w końcu rozpoczął wymarzone studia na Wydziale Jazzu i Muzyki Estradowej w Zielonej Górze. Teraz nadszedł czas jego przygody w „The Voice”. Zdecydował się na utwór Pink – „Love Me Anyway”. Obecność w czyjej drużynie zagwarantuje mu ten utwór?”

