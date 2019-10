Wielkie brawa za to, co zrobili!

Inni powinni brać z nich przykład. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Ścianie Polskiej kolejny raz uczestniczyli w akcji sprzątania. Pomagali im mieszkańcy. Zebrali ogromną ilość śmieci, które bezmyślni wyrzucają w okolicy pobliskiego lasu i nad Odrą. Pierwsza akcja odbyła się 19 września, ale śmieci było tak dużo, że już w trakcie zbierana zdecydowano, że akcję trzeba powtórzyć.

– To, co wtedy zobaczyliśmy, przerosło nasze najgorsze oczekiwania – mówi dyrektorka placówki w Ścinawie Polskiej Małgorzata Gulka. – Ilość śmieci, ich rodzaj oraz fakt, że do lasu można wywozić fotele, opony czy butelki. Zabrakło nam worków i czasu, przeznaczonego na akcję, dlatego podczas zebrania wiejskiego podjęliśmy wraz z Radą Sołecką decyzję, by zorganizować ją ponownie w kolejną sobotę 28 września. Słowa dotrzymaliśmy, albo inaczej – dokonaliśmy tego! Z pomocą dzieci, rodziców i mieszkańców wsi zrobiliśmy porządek w lesie. Bilans zebranych śmieci: 90 worków o pojemności 160 l i dwie przyczepy gabarytów… Dbajmy o naszą Ziemię.

Kategoria artykułu: Ważne