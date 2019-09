Świerki stracone, uratujmy dęby

Echa naszych publikacji. Poniżej publikujemy list Czytelnika, który odnosi się do artykułu, dotyczącego wycinki świerków w centrum Oławy. Pyta też o kolejną wycinkę drzew, która jest związana z budową ronda przy ulicy Lipowej. Chodzi o trzy 200-letnie dęby…

Nawiązując do artykułu w „Gazecie Powiatowej” dotyczącego planowanej wycinki świerków na oławskim Rynku chciałbym podzielić się z czytelnikami pewnymi spostrzeżeniami. Drzewa, o których ostatnio głośno, są dla mnie pomnikiem nieudolnego planowania przestrzennego w mieście w ostatnim trzydziestoleciu. Były posadzone bez zastanowienia, bez planów i na dziko. W tym momencie Pan Burmistrz ma absolutną rację twierdząc, że jest za późno, aby je uratować. Nie dała mi jednak spokoju dalsza cześć wypowiedzi Burmistrza na łamach gazety o planach wycinki kolejnych drzew związanych z budową ronda przy skrzyżowaniu Kutrowskiego – Lipowa. Otóż sprawdziłem, o co chodzi i z przerażeniem dowiedziałem się, że planowana jest wycinka trzech blisko 200-letnich dębów na terenie przedszkola przy Lipowej (na fot.). Dodatkowo jeszcze wiąże się to z przenosinami pomnika, wspominanego już zresztą jakiś czas temu w artykule Przemysława Pawłowicza na łamach gazety.

Wycinka takich drzew i zabieranie dzieciom w przedszkolu kawałka parkowej przestrzeni, a w zamian wpychanie im na plac zabaw jednego z najruchliwszych skrzyżowań w mieście, jest dla mnie niezrozumiałe. Przedszkole i tak ze względu na swoje położenie ma ciężką sytuację, jeśli chodzi o spaliny i hałas, teraz jednak będzie jeszcze gorzej.

Pytam publicznie, gdzie były udostępnione plany ronda dla konsultacji społecznych? Czy ktoś z władz miasta i powiatu pytał mieszkańców, czy godzą się na wycinkę tych pięknych dębów i zmniejszenie terenu przedszkola? Znalazłem na stronie UM Oława taką informację, obwieszczenie nr 16/2017, dotyczące konsultacji społecznych w ww. sprawie i jest tam tylko wzmianka w dwóch słowach o „przebudowie zieleńców”…

Generalnie jak większość oławian jestem zdecydowanym zwolennikiem budowy ronda w tym, i nie tylko zresztą w tym, miejscu. Jest to najlepsza forma skrzyżowania, który upłynnia ruch. Jednak po głębszej analizie zadaję sobie pytanie, dlaczego projektując skrzyżowanie nie przesunięto go bardziej na zachód, jak to było w Nowy Górniku. Czy to nie jest tak, że kilkanaście lat temu działkę przy ul. Lipowej znajdującą się po przekątnej od dębów sprzedano prywatnemu właścicielowi, nie zastanawiając się wtedy (pomimo uwag), że jednak jest to strategiczny teren i warto tego nie robić? Takich przykładów w Oławie jest, niestety, znacznie więcej, co sprawia, że miasto staje się powoli zakorkowanym drogowym skansenem Europy.

Ponieważ jest to wspólna inwestycja władz miasta i powiatu, apeluję do Pana Starosty i Burmistrza o przeanalizowanie swoich i poprzedników decyzji. Działa tzw. spec ustawa, może trzeba spróbować na jej podstawie odzyskać lub pozyskać teren po drugiej stronie skrzyżowania i przesunąć rondo o kilka metrów w stronę zachodnią, co sprawi, że te piękne drzewa da się jednak uratować.

Mieszkaniec Oławy

(nazwisko do wiadomości redakcji)

