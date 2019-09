Starszym mieszkańcom przeszkadzają młodzi pasjonaci jazdy na hulajnogach i deskorolkach, z kolei ci skarżą się, że w Oławie nie ma dla nich odpowiedniego miejsca.

Mamy wizualizację skateparku! Czy wreszcie młodzi się doczekają?

Młodzież od lat dopomina się na miejsce do jazdy na rolkach, deskorolkach, hulajnogach, rowerach. Temat wciąż wraca na nasze łamy. Od 10 lat zwracamy uwagę na ten problem. Ostatnio znów zrobiło się głośno na temat braku skateparku. Dlatego znów do tego wracamy i pytamy w urzędzie co dalej?

Przypominamy, że kilka dni temu odezwała się kobieta, której przeszkadza młodzież, jeżdżąca w centrum. – Piszę w imieniu mieszkańców bloku przy pl. Piłsudskiego, żeby można było zainteresować się sytuacją oławskiej młodzieży – pisze do redakcji Małgorzata. – Mieszkańcy bloku dzwonili wielokrotnie do Straży Miejskiej bezskutecznie. Dewastowane są schody, murek, zieleń. Małoletni są wulgarni i bardzo głośni. Na dowód takich codziennych sytuacji w załączeniu przesyłam zdjęcia.

O zdanie w tej sprawie zapytaliśmy innych. Większość jednoznacznie stwierdza, że młodzi po prostu nie mają gdzie jeździć w mieście i od lat bezskutecznie domagają się miejsca dla siebie. Pod postem na Facebooku pojawiła się wręcz lawina komentarzy. Już w lipcu pisaliśmy, że jest szansa, aby skatepark wybudowano na oławskim Miasteczku. Burmistrz poinformował, że miasto wystąpiło o dofinansowanie na budowę skateparku. – Skonsultowany z młodzieżą projekt wraz z pozwoleniami jest gotowy. 28 marca wystosowano do Ministerstwa Sportu i Turystyki wniosek o dofinansowanie zadania pt. „Budowa Skateparku w Oławie” w ramach programu Sportowa Polska – mówiono nam w urzędzie.

Całkowita wartość projektu: 798 306,00 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania: 263 440,00 zł.

Teraz znów zapytaliśmy na jakim etapie jest sprawa. – Nie mamy jeszcze informacji odnoście rozstrzygnięć, co do złożonego do Ministerstwa Sportu i Turystyki wniosku o dofinansowanie – informuje Elżbieta Bednarczyk, naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich UM Oława. – Z informacji uzyskanych od pracowników ministerstwa wynika, że ostatecznie wybór wszystkich zadań w ramach Programu Sportowa Polska powinien nastąpić w październiku.

Poprosiliśmy też o wizualizację oławskiego skateparku. Prezentujemy ją poniżej.

Młodzież poinformowała redakcję, że w najbliższą sobotę (28 września) będą zbierać podpisy pod petycją dotyczącą budowy skateparku w Oławie. – Buntująca się młodzież zobaczyła ostatni post na Facebooku i doszli do wniosku, że zorganizują zbiórkę’ – pisze do redakcji Mikołaj. Podpisy pod petycją będą zbierane od godziny 12.00 w okolicy markety Lidl.

Kategoria artykułu: Ważne