Co się działo na oławskim Rynku?

Trwają ostatnie przygotowania, związane z uroczystością nadania i wręczenia sztandaru, dla Komendy Powiatowej Policji w Oławie. Uroczystość odbędzie się w najbliższą niedzielę. Dziś na oławskim Rynku policja przygotowywała się do tego wydarzenia



Już wkrótce policjanci z KPP w Oławie będą mieli własny sztandar!



To wydarzenie, ważne dla wszystkich funkcjonariuszy oraz społeczności lokalnej, odbędzie się w niedzielę 29 września. Będzie to wielkie wyróżnienie dla policjantów z KPP w Oławie oraz docenienie ich służby przez mieszkańców powiatu oławskiego

W tym dniu Komendzie Powiatowej Policji w Oławie zostanie nadany sztandar, jako symbol zaufania społecznego, tradycji, męstwa, honoru, wierności i ofiarnej służby Ojczyźnie. Uroczystość rozpocznie się o godz. 13.00 mszą świętą, w kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Po nabożeństwie, ok. godz. 14.15 rozpocznie się na Rynku uroczysty apel, z okazji nadania sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Oławie, w setną rocznicę powstania Policji Państwowej. Dlatego też wśród honorowych i pamiątkowych gwoździ, które zostaną w tym dniu wbite w drzewce sztandaru, jeden z nich będzie symboliczny, nawiązujący do 100. rocznicy powstania Policji Państwowej, obchodzonej w tym roku. Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku postawiło przed ówczesnymi elitami rządowymi wiele niecierpiących zwłoki problemów.Jednym z nich było pilne stworzenie policji, która miała dbać o wewnętrzne bezpieczeństwo młodego państwa. 24 lipca 1919, Sejm RP przyjął ustawę o Policji Państwowej, powołując do życia ważną dla odradzającego się państwa polskiego formację, stojącą na straży bezpieczeństwa obywateli.

Uroczystość przekazania sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Oławie będzie ukoronowaniem działań, które od kilku miesięcy podejmuje Honorowy Komitet Ufundowania Sztandaru dla KPP w Oławie, pod przewodnictwem starosty oławskiego Zdzisława Brezdenia.

Członkowie komitetu, zajmujący się sprawami organizacyjnymi i gromadzeniem funduszy na ten szczytny cel, spotkali się po raz kolejny 10 września. Informacje na temat podejmowanych działań od ostatniego posiedzenia przedstawił przewodniczący Honorowego Komitetu Ufundowania Sztandaru dla KPP w Oławie – Zdzisław Brezdeń. Sprawozdanie z dokonanych płatności i zamówień, przeznaczonych na cele organizacyjne, zrelacjonował sekretarz Komitetu – Tadeusz Kułakowski. Informacje dotyczące realizacji dotychczasowej zbiórki darowizn na utworzone subkonto bankowe omówił Henryk Joński – członek Komitetu, prezes Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Oławie. W dalszej części spotkania, wraz z zaproszonym gościem – komendantem powiatowym policji nadkom. Pawłem Urbańczykiem – uczestnicy spotkania uzgodnili koncepcję organizacji uroczystości przekazania sztandaru dla KPP w Oławie, zaplanowanych na niedzielę 29 września.

– Sztandar jest już gotowy, pięknie wyszyty, został odebrany od wykonawcy i przywieziony do Oławy, ale nadal trwa akcja zbierania kolejnych środków finansowych, m.in. na wyposażenie i umundurowanie pocztu sztandarowego, a także w celu sfinansowania części kosztów ceremoniału wręczenia sztandaru dla KPP w Oławie – mówi starostwa Zdzisław Brezdeń. – Dlatego komitet, któremu przewodniczę, kontynuuje działania, zmierzające do zgromadzenia kolejnych środków finansowych. Zachęcam wszystkich mieszkańców naszego powiatu, którzy jeszcze nie odpowiedzieli na nasz apel, a mają zamiar wsparcia akcji, do dokonywania wpłat w dowolnej wysokości na ten szlachetny cel! Wesprzyjmy przedsięwzięcie i wspólnie przyczyńmy się do ufundowania sztandaru dla funkcjonariuszy i cywilnych pracowników KPP w Oławie.

Zbiórkę darowizn prowadzi oławskie koło Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, które otworzyło w tym celu subkonto. Adresem komitetu do korespondencji jest Starostwo Powiatowe w Oławie, ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława.

Darczyńcy, chcący wnieść swój udział w uhonorowanie sztandarem oławskich policjantów, strzegących naszego bezpieczeństwa, mogą dokonywać dobrowolne wpłaty na konto w oławskim Banku Spółdzielczym, o numerze: 02 9585 0007 2004 0011 1878 0002, z tytułem – „Sztandar dla Komendy Powiatowej Policji w Oławie”.

– Sztandar uświetni najważniejsze uroczystości społeczno-patriotyczne, będzie również okazją do zaprezentowania elementów pięknego policyjnego ceremoniału – podsumowuje przewodniczący Komitetu Zdzisław Brezdeń. – Sztandar dla oławskiej Policji jest to wyraz wdzięczności społeczności lokalnej naszego powiatu. Wszystkim darczyńcom dziękujemy za każdy, nawet najmniejszy dar serca i wpłatę na utworzone w tym celu konto bankowe.

***

Przewodniczący Honorowego Komitet Ufundowania Sztandaru dla KPP w Oławie Zdzisław Brezdeń i Komendant Powiatowy Policji nadkom. Paweł Urbańczyk serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców powiatu, na uroczystość Nadania Sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Oławie, która rozpocznie się na Rynku, w niedzielę 29 września, o godz. 14.15.

Wojciech Kloczkowski [email protected] (Starostwo Powiatowe w Oławie)



Kategoria artykułu: Ważne