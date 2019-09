Jej historią żyli niemal wszyscy! Dorota przejdzie przeszczep

Historię tej oławianki opisywaliśmy pod koniec 2017 roku, wtedy o jej walce z chorobą dowiedzieli się niemal wszyscy mieszkańcy powiatu, a w akcję „2 dla Doroty” zaangażowały się nawet gwiazdy kina, telewizji i sportu. Dorota Sobczak już wtedy dawno powinna być po przeszczepie nerki, ale było to niemożliwe bez leczenia jednym z najdroższych leków na świecie. Roczna kuracja Solirisem kosztowała 2 mln złotych, bez tego leku było prawie pewne, że przeszczep się nie przyjmie. – Choroba postawiła mnie pod ścianą. Ile jeszcze wytrzymam? Boję się o tym myśleć – mówiła wtedy oławianka.

O akcji „2 dla Doroty” było głośno w całej Polsce i przyniosło to efekt. Wreszcie Soliris znalazł się na liście leków refundowanych, a Dorota zakwalifikowała się do programu refundacji.

Było tylko jedno „ale”. Program ma obowiązywać jedynie do stycznia 2020 roku. – Osoby czekające na przeszczep dobrze wiedzą, że takie widełki czasowe brzmią jak wyrok – pisano wtedy na facebookowym profilu „2dlaDoroty”. – Czas oczekiwania na zgodnego dawcę to wielka niewiadoma – może wystarczyć kilka lub kilkanaście miesięcy, a czasem do znalezienia właściwego dawcy potrzeba lat.

Dziś Dorota potwierdziła bardzo dobrą informację. Właśnie jest w szpitalu we Wrocławiu i wieczorem przejdzie przeszczep. – Będę miała szansę na życie bez dializ – pisze. – Trzymajcie kciuki, oby tym razem ze wsparciem Solirisu się udało!

