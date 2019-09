Posprzątają raz jeszcze

Gmina Oława. Środowisko. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Ścinawie Polskiej uczestniczyli 19 września w akcji sprzątania świata

– To, co zobaczyliśmy, przerosło nasze najgorsze oczekiwania – mówi dyrektorka placówki w Ścinawie Polskiej Małgorzata Gulka. – Ilość śmieci, ich rodzaj oraz fakt, że do lasu można wywozić fotele, opony czy butelki. Zabrakło nam worków i czasu, przeznaczonego na akcję, dlatego podczas zebrania wiejskiego podjęliśmy wraz z Radą Sołecką decyzję, by zorganizować ją ponownie w kolejną sobotę 28 września. Spróbujemy raz jeszcze zaangażować mieszkańców naszej miejscowości. Dzieci są chętne do pracy!

Kategoria artykułu: Ważne