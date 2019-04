Szubienica w Oławie. Wiedzieliście o tym?!

Szubienica była elementem utrzymania prawa i porządku w mieście…

Podczas konferencji historycznej z okazji 785 lecia Oławy z wykładem wystąpił doktor Daniel Wojtucki z Zakładu Historii Polski i Powszechnej XVI-XVIII wieku Uniwersytetu Wrocławskiego. Mówił o dwóch charakterystycznych elementach utrzymywania porządku i prawa w mieście. To szubienica i pręgierz. W ramach uzyskiwania praw miejskich, otrzymywano prawa sądowe, a co za tym idzie konieczne było stworzenie elementów do wykonywania kar zasądzonych przestępcom. Jak podkreślał doktor Daniel Wojtucki ważna była topografia tego typu miejsca w mieście. Z jednej strony szubienica miała działać odstraszająco na potencjalnych rzezimieszków, a z drugiej strony miała być oddalona od zamkowych pomieszczeń, aby fetor wydobywający się z niej nie powodował żadnych przykrych sytuacji. Oławska szubienica stała w odległości 1,5 km do 2 km w kierunku na Brzeg, na wzniesieniu, aby była dobrze widoczna dla osób podróżujących drogą (na mapie szubienica zaznaczona jest czerwonym kółkiem), aby każdy wiedział, że w tym mieście przestrzegano prawa.

Na zdjęciu widać skoble i łańcuch, które miały sprawić, że skazaniec jeszcze dłużej konał w cierpieniach.

