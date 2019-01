Źródło: /www.facebook.com/StowarzyszenieNaszeMinkowice

Chcą ocalić od zapomnienia

Minkowice Oławskie. Członkowie stowarzyszenia Nasze Minkowice 6 stycznia o godz. 16.00 organizują w Publicznej Szkole Podstawowej niezwykłe spotkanie „Ocalić od zapomnienia…Najstarsi Minkowiczanie wspominają”.

– Najważniejsi w tym dniu będą nasi seniorzy, którzy zechcieli podzielić się wspomnieniami z czasów, gdy mieszkali na Kresach – mówią organizatorzy. – Skontaktowaliśmy się już z kilkoma osobami, które wyraziły chęć przybycia, ale mamy gorącą prośbę do innych mieszkańców, ponieważ nikogo nie chcemy pominąć. Może jest ktoś w państwa otoczeniu, kto chciałby opowiedzieć swoją przedwojenną historię, a jednocześnie wziąć udział w takim spotkaniu? Druga prośba dotyczy zdjęć, które chcemy pokazać w formie prezentacji multimedialnej. Będzie także możliwość obejrzenia wystawy prezentującej fotografie z czasów przedwojennych. Chcemy prosić państwa o udostępnienie zdjęć, pokazujących życie z tamtego okresu na czas tego spotkania.

Ze stowarzyszeniem można kontaktować się przez profil na facebooku: https://www.facebook.com/StowarzyszenieNaszeMinkowice

Goście specjalni podczas niedzielnego spotkania będą dzielić się wspomnieniami, ale oprócz tego przewidziano inne atrakcje, m.in. będzie można zapoznać się z książkami dotyczącymi wspomnień z Kresów czy opisującymi życie mieszkańców w czasie wojny i po wojnie (autorzy są związani z Minkowicami Oławskimi).

Będą to książki:

„Wspomnienia ze łzami. Prozą i wierszami. Część pierwsza. 1865 – 1941 ” Michał Kutny

„Znalezione w życiorysie. Wspomnienia ” Leon Januszkiewicz

„Minkowiczanie” ks. Jan Kurdybelski

„Czy zobaczę jeszcze mój dom rodzinny?” Jan Winnicki

Będzie także możliwość nabycia książki „Moje Kresy” i porozmawiania z jej autorem, panem Eugeniuszem Szewczukiem.

Tuż przed tym spotkaniem (o godz. 15.00) w szkole organizowane są jasełka.

***

„Nasze Minkowice” istnieją od kilku miesięcy, mają 18 członków. – Stowarzyszenie powstało po to, by nasza wieś mogła się rozwijać i pięknieć – mówią mieszkańcy. – Łączy nas chęć działania społecznego na rzecz naszego lokalnego społeczeństwa, chcemy inicjować wszelkie działania, mające na celu poprawienie jakości życia mieszkańców, będziemy także aktywnie wspierać inne inicjatywy, podejmowane przez sołectwo, gminę czy jakiekolwiek inne instytucje mające ne celu dobro naszej miejscowości.

W swych działaniach będziemy szczególnie dbać o zachowanie bezcennego wiejskiego dziedzictwa, chcemy promować naszą wieś, zależy nam na wzmacnianiu tożsamości, życia wspólnotowego, integrowaniu się mieszkańców, a także odbudowie więzi społecznych.

Widzimy potrzebę stworzenia „Centrum wsi” z funkcją plenerowych spotkań integracyjnych, potrzebę ubogacania życia kulturalno-oświatowego, chcemy poznać zainteresowania mieszkańców, ponieważ uważamy, że największy potencjał drzemie w ludziach.

Zdajemy sobie sprawę, że wszelkie inicjatywy kulturalne, edukacyjne, prozdrowotne, rekreacyjne, ekonomiczne, ale także działalność charytatywna mogą wpłynąć na lepszą jakość życia mieszkańców Minkowic Oławskich.

Chcemy się także skupić na kultywowaniu historii, tradycji i pielęgnowaniu zabytków wsi. A na tym polu jest sporo do zrobienia. Bardzo ważne dla nas jest także upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki.

Jesteśmy otwarci na wszelkie pomysły, zapraszamy do współpracy każdego, komu nie jest obojętna odnowa naszej wsi, a także pomoc innym, zdajemy sobie sprawę z trudności, które będziemy napotykać, ale mądrość chińska mówi: ” Nie bój się iść powoli, obawiaj się jedynie stania w miejscu”, więc i my, wierzymy w to, iż powoli uda nam się zrealizować cele, które sobie nakreśliliśmy przy założeniu naszego stowarzyszenia.

Kategoria artykułu: Historia