Wielcy Polacy w piekle obozu AL Fünfteichen

Wśród więźniów, niewolników obozu, był również bardzo znany polski sportowiec, Franciszek Hynek. To wielka postać naszej historii: żołnierz, lotnik, sportowiec, więzień obozów koncentracyjnych, jego dorobek i osiągnięcia pozostają wyjątkowe i znaczące. Franciszek Hynek to nasz rodak, który już za życia wstąpił do panteonu sławy największych i najodważniejszych zdobywców przestworzy. Znany w świecie Polak, aresztowany przez Niemców, w 1944 roku trafił do obozu AL Fünfteichen. Hynek doświadczył terroru, nadludzkiej pracy, głodu i śmierci pozostałych więźniów. Przetrwał te nieludzkie warunki, był więziony nie tylko w opisywanym obozie, ale również w obozach koncentracyjnych Dora i Bergen-Belsen. Dzisiaj przypominamy jego życiorys i osiągnięcia.

Lot w ciszy

Franciszek Hynek urodził się 1 grudnia 1897 roku w Krakowie. W czasie I wojny światowej służył na froncie rosyjskim i włoskim jako żołnierz CK Armii Austro-Węgier, następnie w Legionach Polskich. Jego młodość to znaczący udział w walce o niepodległość, przede wszystkim udział wojnie polsko-bolszewickiej. Po zakończeniu działań wojennych ukończył Wielkopolską Szkołę Podchorążych Piechoty w Bydgoszczy, a następnie Oficerską Szkołę Aerostatyczną w Toruniu, był również absolwentem seminarium nauczycielskiego…

Przemysław Pawłowicz

F.Hynek 1937 Polska Lotnicza F.Hynek i puchar Gordon -Benetta Wikimedia Commons/Willem van de Poll Balon SP-ADS „Kościuszko” Franciszek Hynek (z prawej) w koszu balonu

