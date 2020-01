Rok 1974. Na zdjęciu widać po prawej resztki murów zamku, wystające z ziemi

Nasze oławskie drogi – cz.VI

„Ocalić od zapomnienia” – historia Oławy lat 60. i 70. ubiegłego wieku na podstawie zdjęć Lesława Mazura

W poprzednim odcinku skończyliśmy naszą podróż przy skrzyżowaniu pl. Zamkowego i ul. Wrocławskiej – w tym miejscu droga tranzytowa Wrocław-Opole była dwukierunkowa. Nie zawsze tak było – na zdjęciach z 1949 roku widzimy wyścig kolarski jadący od Rynku do placu Zamkowego przez ul. Wrocławską, wówczas była to ulica dwukierunkowa. Naprzeciw ul. Wrocławskiej, w miejscu, gdzie dziś stoi pomnik Jana Pawła II, była ulica, którą można było podjechać pod same drzwi kościoła św.Piotra i Pawła. Następna ulica, czyli Kościelna, była połączona z placem Zamkowym – tamtędy często odbywały się procesje z kościoła św. Piotra i Pawła do kościoła Matki Boskiej Pocieszenia i odwrotnie. Na placu Zamkowym pod numerem 25 na pierwszym piętrze miał Zakład Fotograficzny Bronisław Żydło. Był to pierwszy zakład fotograficzny w Oławie. Dzięki panu Bronisławowi Żydle dziś Oława ma kolekcję zdjęć wykonach w 1945, zaraz po wyzwoleniu. Widzimy na tych zdjęciach zniszczone budynki w centrum Oławy, w czasie działań wojennych. Za numerem 25 w lewo skręcało się w ówczesną ulicę Ogrodową, która łączyła się z ulicą 1 Maja koło kościółka św. Rocha… Artykuł w całości w najnowszym e-wydaniu „Powiatowej” DOSTĘPNE TUTAJ (Koszt 2.90 zł)

Rok 1971, ul. Kościelna była połączona z placem Zamkowym

Ulica Wrocławska, lata czterdzieste, wtedy była dwukierunkowa. W Oławie często organizowano wyścigi kolarskie. Zwracam uwagę, że dziś ratusza z tej perspektywy nie zobaczymy, ponieważ po lewej i po prawej jest nowa zabudowa Pałac Luizy, stan z 1945, zniszczony w wyniku działań wojennych. Zdjęcie wykonał Bronisław Żydło, obecnie jest w posiadaniu biblioteki „Koronka”. W dawnym Pałacu Luizy obecnie mieści się tu Urząd Miasta Rok 1949, pl. Zamkowy w kierunku ul. Żymierskiego, po prawej w pawilonach przy budynku był warsztat garncarski Bronisława Nappa

Kategoria artykułu: Historia