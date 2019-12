- Mój ojciec Leon w kuchni obozowej znalazł metalowe pudełeczko, jakby od kremu Nivea - mówi Tadeusz Gabryluk. - Początkowo bał się otworzyć, ale kilofem dziobnął i wtedy syknęło...

Chodziliśmy na lagry

Giną ślady obozu pracy w Fünfteichen (3)

– Świętej pamięci Stanisław Górski opowiadał mi, że jak jechał z końmi w tym kierunku, to konie nie chciały dalej ciągnąć wozu, tylko rżały, stawały w miejscu, bo czuły, że są mogiły – mówi Bogdan Szczęśniak. – Górski opowiadał, że ziemia tam się zapadała. Gdzie to było? Trzeba jechać ulicą Harcerską i to jest po prawej stronie przed laskiem, czyli nie tam, gdzie dziś jest pomnik, tylko bliżej.

– Myśmy wtedy znaleźli w tym lasku kości kilku osób, piszczele, czaszki – wspomina Jan Kornicki, dawny mieszkaniec Miłoszyc, obecnie z Jelcza-Laskowic. – Jako harcerze zebraliśmy to wszystko i pochowaliśmy tam, gdzie teraz stoi pomnik. To były szczątki zaledwie paru osób. Potem pytali mnie, w jakich byli mundurach, ale oni nie mieli, to były same kości, więc nie wiadomo, kto to był. Potem słyszałem, że ten las za pustym dołem przy pomniku, gdzie nie zdążono wrzucić ciał więźniów, posadzono na mogiłach tych, których pochowano wcześniej.

Tylko kogo chowano w tych mogiłach? Bo każdy opowiada swoją historię. Jeden, że to ofiary obozu Fünfteichen, być może Polacy. Inna, że to esesmani, obozowi oprawcy, zabici po wyzwoleniu obozu. Jeszcze inna, że może Rosjanie, ale nie ofiary obozu pracy, tylko sowieckiej władzy, która po Niemcach przejęła ten teren.

– Tu to już są same białe plamy – mówi mój rozmówca, gdy pytam o pierwsze lata powojenne, gdy sowieci przejęli obóz Fünfteichen. Faktycznie, pewnych źródeł nie ma, podobnie jak żyjących świadków tamtych czasów.

23 stycznia 1945 roku o godz. 11.00 dwunastu rosyjskich zwiadowców konnych w białych pelerynach wjechało na teren obozu AL Fünfteichen, gdzie zastali około 300 (inne źródła mówią nawet o 800) najciężej chorych więźniów, których nie zakwalifikowano do wcześniejszej o parę dni ewakuacji do Gross Rosen, zwanej potem „marszem śmierci”.

Według relacji więźniów dwóch kapo, którzy wśród nich ukryli się ze strachu, oddano pod sąd wojenny i natychmiast rozstrzelano. Zanim parę lat później teren przejęła Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Pionier w Miłoszycach", dawną filię obozu koncentracyjnego Gross Rosen Sowieci przekształcili w swój obóz dla niemieckich jeńców wojennych. Kto tam trafił?

Strona z książki Breslauer Apokalypse 1945 Horsta Gleissa

Strona z książki Breslauer Apokalypse 1945 Horsta Gleissa

Ten własnoręcznie zrobiony grzebień z metalu ma napis po rosyjsku „на память”, czyli „jako pamiątka”. Czyja? Równie dobrze jeńca niemieckiego obozu pracy jak więźnia sowieckiego obozu To wygląda na miniaturkę tablic Mojżeszowych z numerami dziesięciu przykazań w jidysz. Właściciel chciał do ostatniej chwili mieć coś takiego przy sobie

– Mój ojciec Leon w kuchni obozowej znalazł metalowe pudełeczko, jakby od kremu Nivea – mówi Tadeusz Gabryluk. – Początkowo bał się otworzyć, ale kilofem dziobnął i wtedy syknęło…

